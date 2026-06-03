[단독]SK실트론 매각 제동 건 SK그룹…최태원 "메모리 생산력 2배로"

(타이베이=뉴스1) = 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 대만 타이베이 난강 전시장에서 열린 ‘컴퓨텍스 2026’ SK하이닉스 부스에서 기념사진을 촬영하고 있다.(SK하이닉스 제공. 재판매 및 DB금지)2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(타이베이=뉴스1)

SK그룹이 본계약을 앞두고 최종 서명만 남은 SK실트론 매각에 제동을 걸고 나섰다. AI(인공지능) 중심 사업 재편을 노리는 그룹 입장에서 세계 3위 웨이퍼 제조사인 SK실트론의 역할이 여전히 중요하다는 판단에서다. 최태원 SK그룹 회장 역시 '반도체 속도전'을 공언하며 이같은 분위기에 힘을 실었다.

3일 재계 및 IB(투자은행) 업계 등에 따르면 SK(668,000원 ▲11,000 +1.67%)그룹은 그동안 리밸런싱을 통한 재무구조 개선을 위해 추진해온 SK실트론 매각 계획에 대해 재검토에 들어갔다. 웨이퍼가 반도체 제조에 필수적으로 사용되는 기초 소재라는 측면에서 SK하이닉스(2,360,000원 ▼3,000 -0.13%)를 주축으로 매각 실효성에 대한 의문을 제기한 것으로 전해졌다.

앞서 SK그룹은 최근까지 SK㈜가 보유한 SK실트론 지분 51%와 총수익스와프(TRS) 계약 지분 19.6% 등 70.6%를 두산그룹에 매각하는 협상을 진행해왔다. 지난해 12월 두산이 우선협상자로 선정됐고, 최종 딜이 지난달 28일쯤 완료될 것이라는 전망까지 나왔지만 돌연 관련 일정이 미뤄졌다. 그 배경에는 SK실트론의 미래 가치 재산정과 함께 그룹 내 매각 등 다양한 방식으로 시너지를 내는 방안을 검토해야 한다는 내·외부 목소리가 커지고 있기 때문이라는 전언이다.

무엇보다 최 회장이 진두지휘하고 있는 AI 사업 드라이브와도 연관이 크다. 'AI 기반 제조 혁신'은 최 회장의 지론이나 다름없다. SK그룹이 최근 반도체와 데이터센터, 에너지 인프라까지 AI 관련 밸류체인(가치사슬)을 구축하는 것에 집중해온 이유다. 이 과정에서 반도체 필수 소재를 만드는 SK실트론을 파는 것은 그룹의 AI 전략과 배치된다는게 내부의 시각이다.

SK하이닉스의 반도체 사업에 그룹 차원의 역량을 결집한다는 의미도 있다. 최 회장은 지난 2일 대만 타이베이 '컴퓨텍스 2026'에서 기자들과 만나 "향후 5년안에 전속력으로 메모리 반도체(웨이퍼 기준) 생산 능력을 2배로 늘릴 예정"이라며 "많은 장애물이 있겠지만 이를 극복해낼 것"이라고 강조했다.