한성자동차, '중고차 공개 입찰 플랫폼' 오픈…고객 접점 디지털화 가속

한성자동차 방배 본사./사진제공=한성자동차

메르세데스-벤츠(이하 벤츠) 공식 파트너 한성자동차가 고객이 보다 쉽고 투명하게 차량을 매각할 수 있도록 지원하는 '중고차 공개 입찰 플랫폼'을 운영한다고 4일 밝혔다.

한성자동차의 중고차 공개 입찰 플랫폼은 고객이 차량 매각을 의뢰하면 차량 정보를 확인한 뒤 여러 전문 중고차 매매업체의 입찰을 받아 가장 경쟁력 있는 조건으로 연결해주는 서비스다. 고객은 직접 여러 업체를 찾아다니며 견적을 비교할 필요 없이 한성자동차의 검수와 중개를 통해 빠르고 편리하게 차량을 판매할 수 있다.

이는 한성자동차가 직접 차량을 매입해 품질 점검과 보증을 거쳐 판매하는 벤츠 인증 중고차 사업과는 다른 서비스다. 이번 플랫폼은 고객의 차량 처분 과정을 지원하는 서비스로 디지털 시스템을 결합해 중고차 매각 과정의 신뢰도와 편의성을 높였다.

경험 많은 중고차 전문 인력이 차량 검수부터 입찰, 최종 거래까지 전 과정을 직접 관리해 고객이 복잡한 절차를 일일이 챙기지 않아도 된다. 고객은 시간과 노력을 줄이는 동시에 가격과 거래 과정에 대한 부담을 덜고 보다 안심하고 차량을 판매할 수 있다. 특히 전문 중고차 업체의 최고가 매입이 이뤄질 수 있도록 경쟁 입찰을 활성화해 고객이 가장 만족할 수 있는 가격으로 차량을 처분할 수 있도록 돕는다.

고객은 신차 구매부터 차량 관리, 기존 차량 판매, 재구매에 이르기까지 차량 라이프사이클 전반을 하나의 흐름 안에서 경험할 수 있게 된다. 한성자동차는 축적된 고객 데이터와 운영 노하우를 바탕으로 일관되고 맞춤화된 서비스를 제공하며 고객 여정 전체의 연결성을 강화하고 있다.

김마르코 한성자동차 대표는 "중고차 공개 입찰 플랫폼은 고객이 차량을 투명하고 편리하게 판매할 수 있도록 마련한 서비스"라며 "앞으로도 디지털 기술과 축적된 운영 노하우를 바탕으로 신차 구매부터 차량 관리, 중고차 판매와 재구매까지 이어지는 원스톱 고객 여정을 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.