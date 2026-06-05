일진전기, 621억원 규모 말레이시아 전선 공급 계약

일진전기 전선공장 전경

일진전기는 말레이시아에서 약 621억원 규모의 데이터센터향 275kV 초고압 전선 공급 계약(총장 54Km)을 체결했다고 5일 밝혔다.

일진전기는 2024년 처음 말레이시아에 진출한 이후 크고 작은 데이터센터 프로젝트에 지속적으로 초고압 전선을 공급해왔다. 말레이시아의 데이터센터에 초고압 전선을 공급하는 5번쨰 수주다. 현지 시장 진출 이후 가장 큰 규모의 수주이기도 하다.

회사 관계자는 "말레이시아는 데이터센터 유치를 국가 정책으로 추진하고 있어 중장기적으로 수요가 지속될 것으로 예상된다"며 "이번 수주를 발판으로 삼아 지속적인 데이터센터향 초고압 전선 수주를 추진할 계획"이라고 설명했다.

일진전기는 말레이시아와 싱가포르 등 동남아 지역에서 초고압 전선의 수주를 달성하고 있다. 지난달 싱가포르에서는 1086억원 규모의 초고압 전선 공급 계약을 체결했었다.

일진전기 관계자는 "초고압 전선의 해외 수주를 지속적으로 늘려가고 있다"며 "동남아 시장 프로젝트를 바탕으로 더 많은 해외 수주를 위해 노력하겠다"고 말했다.