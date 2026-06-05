"이 형님 먹을 줄 아네"…젠슨 황, '궁극의 깻잎쌈'에 김치까지

젠슨 황 엔비디아 CEO가 5일 '삼겹살 회동'에서 K푸드에 진심인 모습이 보였다.

황 CEO와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장은 이날 오후 7시를 전후해 회동 장소인 서울 홍대입구에 위치한 고깃집에 도착했다.

황 CEO는 도착하자마자 "배가 고프다(I'm hungry)"라고 말했다. 그리고 구 회장이 구운 고기를 깻잎에 싸서 먹는 장면이 포착됐다. 김치도 잘 먹는 모습이었다.