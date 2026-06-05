젠슨 황의 건배사 "Go Korea, SK, LG, 네이버!"

"Go Korea, SK. Go LG, Naver. Cheers!"

5일 서울 홍대입구에 위치한 고깃집에서 진행된 '삼겹살 회동'에서 젠슨 황 엔비디아 CEO는 이렇게 건배사를 했다.

이날 참석자인 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장을 배려한 건배사로 해석된다.

네 사람은 소맥잔을 연거푸 들이키며 담소를 나누는 등 화기애애한 모습을 보였다. 주변에 앉은 가족 예약자들과 기념 촬영을 하기도 했다.