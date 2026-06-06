소맥잔 들고 "GO KOREA" 외친 젠슨 황…"韓 매우매우 바빠질 것"

[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 젠슨 황(왼쪽 세 번째) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 최태원(오른쪽) SK그룹 회장, 구광모(왼쪽) LG그룹회장, 이해진 네이버 이사회 의장과 삼겹살 회동을 마친 뒤 기념촬영 하고 있다. 2026.06.05. [email protected] /사진=조성우

"한국은 매우 매우 바빠질 것이다(Korea is going to be very very busy)."

젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)는 5일 서울 홍대입구에 위치한 고깃집에서 진행된 '삼겹살 회동' 중 갑자기 식당 밖으로 나와 시민들을 향해 이같이 말했다. 세계 시가총액 1위 기업 엔비디아의 수장인 황 CEO가 AI(인공지능) 시대의 가장 중요한 파트너로 한국을 지목한 것과 다름없었다.

황 CEO는 "한국에 네 개의 새로운 사업을 선물로 가져왔다"며 최근 발표한 신제품들을 거론했다. 차세대 AI 가속기 베라루빈, 베라 CPU(중앙처리장치), 차세대 AI PC인 RTX 스파크, 자율주행차용 로보틱스 프로세서 젯슨 토르였다. 이들은 기존 보다 더 많은 메모리를 필요로 한다는 공통점이 있다. 황 CEO는 베라루빈을 거론하면서 "많은 HBM(고대역폭메모리)과 많은 LPDDR(저전력메모리)을 사용할 것"이라고 밝혔다.

황 CEO가 신사업을 추진하는 과정에서 사실상 한국과 반도체 동맹을 더 강화하겠다는 뜻을 피력한 모양새다. 이날 회동 멤버 중 한명이 SK하이닉스를 이끄는 최태원 SK그룹 회장이기도 했다. 황 CEO는 "매우 흥미로운 새로운 해를 맞이할 준비를 해달라"며 "한국은 나의 파트너로 아주 중요한 곳"이라고 설명했다. 아울러 "올해는 신제품이 하나였다면, 내년에는 네 가지 신제품이 나올 예정"이라며 "이것은 시작에 불과하다"고 설명했다.

취재진과 시민들에게 "More HBM!" 호응을 유도하기도 했다. 황 CEO가 방한 직전 대만에서 열린 '컴퓨텍스 2026'를 찾아 SK하이닉스 측이 준비한 HBM4E(7세대 고대역폭메모리) 실물 웨이퍼에 'Please Make More(더 만들어 달라)'는 문구를 남긴 것의 연장선에 있는 메시지였다.

엔비디아와 한국의 동맹은 '칩'에 그치지 않는다. 이날 회동에는 로봇 사업을 미래 먹거리로 집중 육성하고 있는 LG그룹의 구광모 회장과 AI 관련 기술을 고도화하고 있는 네이버의 이해진 의장이 함께 했다. AI 인프라 기업을 넘어 로봇 생태계 구축에 본격적으로 뛰어든 엔비디아 입장에서 고도의 제조업 역량과 기술력을 갖춘 한국 기업들과 파트너십이 절실할 수밖에 없다. 황 CEO는 이날 회동에서 소맥잔을 손에 들고 "Go Korea, SK. Go LG, Naver"라고 건배사를 외쳤다.

황 CEO는 "현재 비즈니스가 폭발적인 모습을 보이고 있는데, 한국이 너무 잘하고 있는 상황"이라며 "내 친구들인 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, 현대차, 네이버까지 모두 붐을 이루고 있다"고 말했다. 아울러 "한국에 AI 연구를 위한 매우 중요한 연구센터를 짓겠다"고 강조했다.