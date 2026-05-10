"폼 없이, 무지방, 샷 추가"… '악프' 미란다 스벅 라떼 실제로 나온다

스타벅스가 '악마는 프라다를 입는다2' 개봉 기념으로 영화 속 캐릭터 커스텀 음료를 공개했다고 밝혔다./사진제공=스타벅스 코리아

스타벅스 코리아가 영화 '악마는 프라다를 입는다2' 개봉을 맞아 주인공 캐릭터에서 영감을 받은 커스텀 음료를 공개했다고 10일 밝혔다.

최고의 패션 매거진 런웨이의 편집장 미란다 프리슬리와 그의 비서 앤디 삭스의 이야기를 담은 '악마는 프라다를 입는다'는 화려한 패션과 뉴욕의 일상으로 국내에서도 많은 사랑을 받았던 영화다. 카리스마 넘치는 미란다의 커스텀 음료를 전달하기 위한 앤디의 커피 심부름은 영화의 대표 장면으로 꼽히기도 했다. 새롭게 개봉한 '악마는 프라다를 입는다2'에도 스타벅스가 등장한다.

스타벅스는 '폼 없이, 무지방 우유, 샷 추가, 뜨겁게'라는 영화 속 커스텀을 반영한 미란다의 '카페 라떼'와 품격 있는 에디터로 성장한 앤디를 오트(귀리)에 카라멜 시럽과 시나몬 파우더를 곁들인 앤디의 '카푸치노'로 표현해 선보인다. 워커 홀릭 미란다의 카페인을 충전시켜주는 '카페 라떼'와 앤디의 '카푸치노'는 전국 스타벅스 매장에서 만나볼 수 있다.

스타벅스 글로벌 관계자는 "전 세계 팬들에게 즐거움을 줄 수 있는 협업을 진행하게 되어 기쁘다"라며, "미란다와 앤디의 커스텀 음료와 함께 영화의 여운을 느껴 보시길 바란다"라고 전했다.