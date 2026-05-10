세븐일레븐, 건강 간편식 새 브랜드 '밸런스푼' 출시

세븐일레븐이 건강 간편식 신규 브랜드 밸런스푼을 론칭했다. /사진제공=세븐일레븐

편의점 세븐일레븐이 건강 간편식 브랜드 '밸런스푼(BalanSpoon)'을 새롭게 선보인다고 10일 밝혔다.

밸런스푼은 영양의 균형을 뜻하는 '밸런스(Balance)'와 한 끼 식사를 상징하는 '스푼(Spoon)'의 합성어다. '나를 위한 건강 한 스푼'이란 테마로 기획했고, 브랜드 로고는 저울을 연상케 하는 디자인을 적용해 '균형 잡힌 식단'이란 콘셉트를 강조했다.

밸런스푼 상품은 단백질, 저당, 저칼로리 등 건강 콘셉트를 기반으로 개발했다. 특제 소스와 원물 토핑을 사용했다. 상품 패키지 전면에 열량, 단백질 함량 등을 크게 표기했다.

밸런스푼 반숙란롤샌드위치는 식빵 대신 일본 편의점 국민빵이라 불리는 콧페빵을 모티브로 삼았다. 두툼하고 고소한 빵을 활용한 새로운 타입의 샌드위치로, 단백질 함유량은 13g이다. 밸런스푼 닭가슴살롤샌드위치는 닭가슴살을 잘게 채 썰고, 홀그레인 머스터드소스와 로메인, 당근, 적채 등 신선한 야채를 넣어 아삭한 식감을 냈다. 밸런스푼 에그듬뿍샐러드는 달걀 2알을 통으로 썰어 넣고 치킨 텐더를 든든한 한 끼를 제공한다. 단백질은 18.5g에 열랑은 280kcal로 식사 대용으로 구성했다.

오는 13일까지 밸런스푼 반숙란롤샌드위치와 밸런스푼 에그듬뿍샐러드 구매 시 아몬드브리즈오리지널(190ml, 45kcal)을 무료로 증정한다. 오는 19일부터 말일까지 밸런스푼 닭가슴살롤샌드위치를 구매하면 칠성사이다제로 캔(250ml)을 50% 할인 판매한다.

세븐일레븐은 내달부터 밸런스푼 도시락을 선보이며 푸드 간편식 전반으로 상품군을 확대할 계획이다.

세븐일레븐은 올해 샌드위치를 비롯해 베이커리, 김밥류(삼각김밥 등), 즉석치킨, 퀵커머스를 5대 중점 카테고리로 선정해 상품 경쟁력 강화에 주력하고 있다. 최근 론칭한 프리미엄 베이커리 브랜드 빼킷(BBAKiT)에 이어 이번 밸런스푼 론칭으로 간편식까지 독자적인 브랜드를 육성할 방침이다.

세븐일레븐 관계자는 "앞으로도 전문점 수준의 맛과 영양을 갖춘 밸런스푼 라인업을 확대해 편의점 건강 간편식 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.