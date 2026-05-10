"친환경 제품도 로켓배송 쏜다"…쿠팡, '정부 인증' 녹색제품 기획전

쿠팡이 정부 인증 녹색제품 연중 기획전을 진행한다고 10일 밝혔다./ 사진제공=쿠팡

쿠팡이 기후에너지환경부 산하 준정부기관인 한국환경산업기술원과 협력해 정부 인증 녹색제품을 대상으로 한 연중 기획전을 이달부터 진행한다고 10일 밝혔다. 정부 인증 녹색제품은 모두 로켓배송으로 구매할 수 있다.

정부 인증 녹색제품은 생산부터 폐기까지 전 과정에서 에너지와 자원 사용을 줄이고 온실가스와 오염물질 배출을 최소화하도록 설계됐으며 정부로부터 환경성과 품질을 인증 받은 제품이다.

쿠팡은 '쿠팡 착한상점' 내 녹색제품 기획전을 별도 구성한다. 기획전에는 친환경 성분 적용과 자원사용 절감, 재활용 원료 활용 등 환경 영향을 줄이기 위한 요소를 반영한 제품들로 구성된다.

대품 제품은 친환경 성분을 적용한 주방세제와 생활세제, 물 사용량을 줄여주는 절수형 샤워기, 에너지 효율을 고려한 음식물처리기 등이다. 이외에도 생수와 음료, 보드게임, 퍼즐 등 여러 녹색제품을 만나볼 수 있다.

쿠팡과 한국환경산업기술원은 2022년부터 녹색제품 판매 활성화를 위해 협업해오고 있다. 지난해에는 업무협약을 체결해 협력 체계를 강화했다.

쿠팡 관계자는 "이번 녹색제품 기획전은 정부 인증을 받은 친환경 제품을 고객이 보다 쉽게 인지하고 선택할 수 있도록 하기 위한 민관 협력의 결과"라며 "로켓배송을 통해 친환경 소비가 일상적인 소비 경험으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.