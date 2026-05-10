"에어컨사면 선풍기도"… 롯데하이마트, 여름맞이 냉방·세탁 가전행사

롯데하이마트(7,190원 0%)가 여름을 맞아 이달 말까지 냉방·세탁가전 할인행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)의 '무풍갤러리', LG전자(240,500원 ▲23,500 +10.83%)의 '뷰 시리즈', '오브제컬렉션 타워', 캐리어의 '에어로 X' 등 인기 상품을 롯데하이마트 PB 'PLUX'의 선풍기 또는 서큘레이터, 신일전자의 선풍기와 함께 구매 시 캐시백 혜택을 제공한다. 동시구매 조합에 따라 선풍기를 무상으로 구매하는 효과를 볼 수 있다.

또 삼성전자와 LG전자 콤보형 세탁기를 수납함, 미니워시와 함께 롯데제휴카드로 결제하는 구매 고객들을 대상으로 캐시백 등 할인 혜택을 제공한다.

여름철 위생 관리 수요에 맞춘 롯데하이마트 전문 CS마스터의 '가전 청소 서비스' 혜택도 마련됐다. 에어컨 청소 서비스는 제품 완전 분해 후 필터·내부 부품 고압세척 청소, UV 자외선 살균 등의 과정을 거쳐 진행한다.

세탁기 청소 서비스 역시 세탁조 완전 분해 후 고압 세척과 스팀 살균, UV 자외선 살균 등의 전문 케어를 진행한다. 롯데하이마트는 이달 말까지, 에어컨·세탁기 청소 상품 구매 후 1년이 지난 고객을 대상으로 최대 10%까지 청소 서비스 할인 혜택을 제공한다.