바이레도, 가정의 달 맞아 시그니처 향 제안

/사진제공=푸치 코리아

푸치 코리아가 전개하는 언유주얼 뷰티 브랜드 바이레도(BYREDO)가 5월 기프팅 시즌을 맞아 브랜드 시그니처 향을 담은 다양한 기프팅 아이템을 선보인다.

이번 셀렉션은 핸드 및 바디 케어부터 헤어 퍼퓸까지 폭넓은 카테고리로 구성됐다. 우디 계열부터 싱그러운 플로럴 향까지 다양한 향조를 담아 취향과 분위기에 맞는 선물 선택이 가능하도록 했다.

핸드 워시는 따뜻한 우디 무드의 스웨이드와 산뜻한 플로럴 계열의 튤립마니아 향으로 만나볼 수 있다. 바디 로션은 깨끗한 린넨을 연상시키는 블랑쉬와 생동감 있는 플로럴 향의 라 튤립을 중심으로 구성됐다.

이와 함께 네이버 브랜드 스토어 단독 바디 듀오 및 핸드 듀오 선물 세트를 비롯해 핸드크림, 퍼퓸, 헤어 퍼퓸 등 다양한 제품군도 함께 선보인다.

바이레도는 2006년 스웨덴 스톡홀름에서 시작된 브랜드로 향수를 기반으로 바디케어, 메이크업, 레더 굿즈, 홈 컬렉션 등으로 영역을 확장하며 글로벌 라이프스타일 브랜드로 자리잡고 있다.

국내에서는 푸치 코리아를 통해 전개되고 있으며 서울 플래그십 스토어와 주요 백화점 매장, 공식 온라인 채널 등을 통해 소비자 접점을 확대하고 있다.