맥스클리닉, 메이크업 위 선케어 강화

메디컬 코스메틱 브랜드 맥스클리닉(대표 황광석)이 자외선 차단과 메이크업 리터치를 동시에 할 수 있는 '썬킬 미네랄 유브이 선 파우더'를 출시했다.

이번 신제품은 메이크업 위에 선크림을 덧바르기 어려운 점과 오후 시간대 번들거림 고민에 주목해 개발된 UV 리터치 선 파우더다.

오일 컨트롤 파우더와 스머징 파우더, 컬러 파우더를 결합한 3-Powder 블러 설계를 적용해 유분과 모공, 피부 톤 보정을 한 번에 연출할 수 있도록 했다.

또한 미네랄 97% 베이스에 SPF50+, PA++++ 무기자차 기능을 더해 일상 속에서도 부담 없이 사용할 수 있도록 설계됐다. 자연스러운 베이지 톤 파우더가 피부에 밀착돼 백탁 없이 피부 톤을 균일하게 정돈해 주는 것이 특징이다.

콤팩트한 사이즈로 휴대성을 높였으며 얼굴뿐 아니라 바디에도 사용할 수 있어 야외활동이나 수정 화장이 잦은 소비자들에게 활용도를 높였다.

맥스클리닉 관계자는 "선케어를 다시 덧바르기 번거로운 순간에도 간편하게 사용할 수 있도록 기획한 제품"이라며 "유분과 번들거림은 잡아주고 피부는 보송하게 정돈해 실용성을 높였다"고 말했다.

한편 맥스클리닉의 신제품 썬킬 미네랄 유브이 선 파우더는 지난 11일 카카오 메이커스를 통해 선론칭됐다.