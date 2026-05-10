[단독]소방청 'AI·로봇 기술위원회' 만든다…현대차·카이스트 참여

[편집자주] 대형화·복합화되는 재난 환경 속에서 전통적인 인력 중심 소방 대응 체계가 한계에 직면하고 있다. 이에 소방청은 무인소방로봇, 차세대 119 시스템 등 첨단기술 도입에 속도를 내며 대응 패러다임 전환을 추진 중이다. 최근 기술 기반 소방 전략이 본격화되면서 '스마트 소방'으로의 전환이 핵심 과제로 떠오르고 있다.

/그래픽=이지혜 디자인 기자

AI(인공지능)와 로봇 기술을 소방 대응체계에 접목하기 위해 '소방 AI·로봇 기술위원회(이하 위원회)'가 다음 달 출범한다. 대형화·복합화되는 재난 환경에 대응해 전통적인 인력 중심 소방 체계를 첨단 기술 기반으로의 전환을 가속화하기 위한 결정이다.

10일 관계 부처에 따르면 소방청은 위원회 설치를 위한 훈령을 다음 달 초 발령할 예정이다. 훈령은 중앙행정기관장이 내부 조직 운영을 위해 제정하는 행정 규정으로 위원회 운영의 근거가 된다.

위원회에는 현대자동차그룹 산하 로봇 전문 연구소 로보틱스랩, 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 등이 참여한다. 현재 위원 구성은 최종 조율 단계로 훈령 발령 이후 위촉식과 함께 위원회는 다음 달 공식 출범이 이뤄질 전망이다.

위원회는 소방 분야 AI·로봇 기술 도입과 관련한 중장기 전략 수립 및 R&D(연구개발) 방향 설정, 기술 검증 등에 대한 자문 역할을 맡는다. 특히 현장 적용 가능성을 중심으로 기술 도입 우선순위를 정하고, 관련 정책 방향을 지원하는 컨트롤타워 기능을 수행한다.

소방청 관계자는 "AI와 로봇 기술이 소방 대응 체계의 핵심 축이 될 것이라는 점을 중요하게 인식하고 있다"며 "현장에 실제 적용할 수 있는 기술을 중심으로 도입 방향을 설정하고, 관련 연구와 검토를 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

이번 위원회 출범은 김승룡 소방청장의 지난 3월 취임 이후 본격화된 '기술 기반 소방' 전략의 연장선이다. 김 청장은 취임 직후부터 재난 대응 환경 변화에 대응하기 위한 '첨단 기술' 도입 필요성을 지속적으로 강조해 왔다.

대형화·복합화되는 재난 환경 속에서 유독가스와 폭발 위험 등으로 소방대원의 접근이 어려운 '난접근성 재난'이 증가하고 있다는 점에서, AI와 로봇을 활용한 대응 체계 전환이 불가피하다는 인식이 확산하고 있다. 이에 소방청은 단순 장비 도입을 넘어 데이터 기반 의사결정과 무인 장비 활용을 결합한 '지능형 소방' 체계 구축을 핵심 과제로 추진 중이다.

AI 기술은 신고 접수부터 출동 판단, 현장 지휘까지 전 과정의 효율성을 높이고, 로봇은 고위험 환경에서 인명 투입을 최소화하는 수단으로 기능하면서 향후 소방 대응 체계의 핵심 축으로 자리 잡을 것이라는 평가다. 소방청 관계자는 "전문가 자문을 통해 기술 도입의 방향성과 현장 적용성을 함께 확보해 나갈 계획"이라고 설명했다.