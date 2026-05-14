한승연 한양사이버대 교수, 한국교육공학회 '우수학술논문상' 수상

한승연 한양사이버대 교육공학과 교수(가운데)가 시상식 후 기념촬영하고 있다./사진제공=한양사이버대

한양사이버대학교는 한승연 교육공학과 교수가 지난 9일 이화여자대학교에서 열린 '한국교육공학회 2026년 춘계학술대회'에 참가해 우수학술논문상을 받았다고 14일 밝혔다.

우수학술논문상은 지난해 학회지 '교육공학연구'에 게재된 논문 중 학문적 기여도가 뛰어난 한 편을 선정해 수여했다.

한 교수는 '텍스트 기반 생성형 AI와의 협업을 통한 교수설계자의 관계적 감수성 형성'을 주저자로 집필했으며, 공동 저자인 임지영 부산교대 교수와 함께 수상했다.

한 교수는 교수설계자들이 생성형 AI를 협업 파트너로 인식하고 소통 방식을 변화시키는 과정을 질적 연구 방법으로 탐구했다. 인간과 AI의 상호작용을 '관계적 감수성'이라는 개념으로 분석해 학계의 호평을 받았다.

대학원 석·박사 과정 학생들과 AI 기반 교육설계 분야 후속 연구를 진행 중인 한 교수는 "AI와 교육의 접점에서 제기되는 질문들에 대해 학생들과 함께 답을 찾아가는 연구를 이어갈 것"이라고 말했다.

한편 한양사이버대는 오는 18일부터 다음달 19일까지 2026학년도 2학기 대학원 석·박사과정 신입생을 모집한다. 다음달 1일에는 학부 신·편입생 모집을 시작한다. 자세한 내용은 입학지원센터 홈페이지에서 확인하거나 전화 문의를 통해 안내받을 수 있다.