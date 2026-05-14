"멈춘 양주 되살리겠다"…정덕영 양주시장 후보 '6대 비전 제시'

14일 정덕영 더불어민주당 양주시장 후보가 기자회견을 열고 출마의 변을 밝히고 있다. /사진=노진균 기자

정덕영 더불어민주당 양주시장 후보가 14일 "멈춰버린 양주의 행정 시계를 다시 돌리겠다"며 6·3 지방선거 출마를 공식 선언했다.

정 후보는 양주시청에서 기자회견을 열고 "교통·산업·교육·문화·복지·시민행정을 축으로 한 6대 핵심 비전을 중심으로 시민이 주인인 양주를 만들겠다"고 밝혔다.

정 후보는 지난 4년간 양주시정을 강하게 비판했다. 그는 "물류센터 직권취소 공약은 폐기됐고 시민 다수가 반대한 광역화장장 추진으로 갈등만 커졌다"며 "양주의 성장동력은 보이지 않았고 기다림과 답답함만 남았다"고 주장했다. 이어 "공공의료원 추진은 제자리걸음이고 테크노밸리와 은남산단 분양도 지지부진했다"며 "100대 기업 유치 약속 역시 실현되지 못했다"고 지적했다.

14일 열린 출마기자 회견에서 정덕형 양주시장 후보를 비롯한 출마자들이 합동 사진을 촬영하고 있다. /사진=노진균 기자

정 후보는 이재명 정부와 정성호 법무부 장관을 언급하며 여당과 중앙정부, 국회의 협력을 통한 지역 발전 필요성을 역설했다. 그는 "집권 여당이 힘을 실어주는 지금이 양주 발전의 골든타임"이라고 강조했다.

정 후보가 내세운 첫 번째 비전은 '경기북부 교통 중심도시'다. 전철 1호선 직결 증차와 △3호선 장흥백석·광적 연장 △7호선 조기 개통 △GTX-C 노선 추진 △서울양주 고속도로 건설 △광역버스 확대 등을 통해 교통 혁신을 구상하고 있다.

이밖에 △AI 첨단산업 기반 자족도시 조성 △양주교육지원청 신설과 과밀학급 해소 △학교 신설 △학생 무상통학버스 도입 △AI 디지털 교육 강화 △양주아트센터 건립 △양주대모산성 역사공원 조성 등을 제시했다.

정 후보는 "더 준비되고 단단해진 정덕영에게 양주 발전의 골든타임을 맡겨달라"며 지지를 호소했다.

이날 정 후보는 최근 국민의힘 김동근 의정부시장 후보와 강수현 양주시장 후보가 제시한 의양 통합에 대한 입장도 밝혔다.

그는 "인구 계획 50만을 바라보는 양주는 통합을 논의할 때 아니다"라며 "통합이 필요했다면 국민의힘 시장들이 힘이 있었던 민선 8기에서 논의했어야 한다"고 꼬집었다. 이어 "지금 통합을 꺼낸 것은 선거를 앞두고 졸속으로 표심을 얻기 위한 전략으로 밖에 보이지 않는다"라고 덧붙였다.