충북보건과학대, 동국제약·피앤비플러스와 바이오 인재 양성 '맞손'

충북보건과학대가 동국제약(왼쪽 사진), 피앤비플러스와 산학협력 업무협약을 체결했다./사진제공=충북보건과학대

충북보건과학대학교 첨단바이오융합학과가 지난 18일 동국제약, 피앤비플러스와 제약·바이오 분야 인재 양성 및 취업 연계를 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 제약·바이오산업 현장에서 요구하는 실무형 인재를 양성하고, 학생들이 졸업 후 관련 산업체에 진출하도록 돕기 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용은 △제약산업 현장과 연계한 취업 기회 확대 △체계적인 직무 교육 및 취업 컨설팅 제공 등이다.

동국제약은 학생들이 실제 제약산업 현장을 이해하고 직무역량을 높일 수 있도록 산학협력 파트너로 활동한다. 현장 중심 교육은 물론 실무자 멘토링과 현장 견학 및 실습 등을 지원해 맞춤형 인재를 양성할 계획이다.

피앤비플러스는 한국바이오협회, 한국동물약품협회 등과 함께 대학생·취업준비생·현직자를 대상으로 전문 직무과정을 운영하고 있다. 첨단바이오융합학과 학생의 교육 품질 제고와 취업 준비 역량 강화를 지원한다.

박완기 첨단바이오융합학과장은 "이번 협약을 통해 학생들이 제약·바이오 산업을 보다 가까이에서 이해할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 학생들이 자신의 진로를 주도적으로 설계하고 졸업 후 안정적으로 사회에 진출할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.