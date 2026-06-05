파주시 인구 76만 '평화중심도시'로…경기도, 2040 도시기본계획 승인

2040년 파주 도시기본계획(안)'./사진제공=경기도

경기도는 파주시가 신청한 '2040년 파주 도시기본계획'(안)을 최종 승인했다고 5일 밝혔다.

도시기본계획은 도시 전반의 미래상을 제시하는 최상위 법정계획이다. 파주시는 이번 계획에 GTX-A 개통 등 광역교통 여건 변화와 개발사업 추진에 따른 도시 성장 가능성을 반영했다.

2040년 목표 계획인구는 현재 약 54만명에서 76만명으로 설정했다. 각종 개발사업에 따른 유입 인구와 통계청 인구추계 등을 고려하고 평화경제특구, 경제자유구역 등은 최종 선정 조건을 부여해 과도하게 인구가 산정되지 않도록 했다.

토지이용계획은 파주시 전체 행정구역 673.96㎢ 가운데 도시발전에 대비한 개발가용지 38.105㎢를 시가화예정용지로 정했다. 기존 개발지 50.769㎢는 시가화용지로, 나머지 585.086㎢는 보전용지로 확정했다.

공간구조는 신규 개발사업, GTX 등 광역교통망 확충에 따른 도시거점 변화와 지역 간 균형발전을 고려해 1도심, 2부도심, 7지역중심 체계로 설정했다.

생활권은 △운정·교하 △금촌·조리 △문산 등 3개 권역으로 구분했다. 운정·교하생활권은 주거·문화·교통 중심지로서 도심기능을 강화하고, 금촌·조리생활권은 경의선, 제2외곽순환도로, 서울~문산고속도로 등 광역교통 접근성을 활용해 산업단지와 도시개발사업 중심의 성장동력을 확보하도록 했다. 문산생활권은 임진강 생태자원과 DMZ 등 지역의 성장잠재력을 활용해 통일시대에 대응하는 문화·생태 휴양거점으로 육성한다.

'평화경제특구'는 파주 LCD산업단지와 개성공단을 연계하는 남북교류 벨트로써 남·북간 경제와 교류협력의 토대를 마련하고자 했다.

교통계획의 경우 인구밀도가 높고 기반시설이 집중된 운정·교하생활권은 격자순환체계의 도로망을 구축하고, 금촌·조리생활권과 문산생활권은 생활권 간 연계성과 접근성을 높일 수 있도록 격자형 도로망을 계획했다. 자율주행자동차와 도심항공교통 등 미래교통수단 도입을 통해 대규모 주거지, GTX-A 등 광역교통시설, 생활권 중심지를 연계하는 방안도 포함됐다.

김희성 도 도시정책과장은 "2040년 파주 도시기본계획 승인으로 파주시가 '평화중심도시'로 도약할 수 있는 기반이 마련됐다"면서 "안보 희생과 규제 가두리에서 벗어나는 패러다임 전환으로 평화경제특구 사업 등을 통해 파주시민의 주거환경 개선 및 양질의 일자리 창출 등 종합적인 삶의 질 향상에 기여하고 지속가능한 도시발전을 도모할 수 있는 것으로 기대한다"고 말했다.