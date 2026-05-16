이준석 "조응천, '공소취소 저지'로 부동층 움직여…秋, 정치인 옷 벗어라"[터치다운the300]

이준석 개혁신당 대표는 16일 공개된 머니투데이 공식 유튜브 채널M '터치다운the300'에 출연, 6.3 지방·재보궐 선거와 관련해 "국민들은 보통 투표 한달 전부터 어디에 표를 줄지 판단하기 시작한다. 최근 민심의 변화가 나타나는 것 같다"고 밝혔다.

이어 "조응천 개혁신당 경기지사 후보 주도로 이재명 대통령이 해온 '공소취소'(조작기소) 특검법 도입을 저지한 것 등이 표심에 영향을 미치고 있다"며 "민주당이 (대북송금 사건을 수사한) 박상용 검사에 대해 요란한 국정조사를 진행했지만 아무것도 얻어내지 못했다는 인식도 국민에게 퍼질 때가 됐다. 부동층이 움직이는 것 같다"고 했다.

이 대표는 '조작기소 특검법 수사로 억울하게 피해 입은 분들의 명예를 회복하는 게 중요하다'는 추미애 민주당 경기지사 후보 입장에 "'연어 술 파티'가 없었다고 결론 나면 정치인으로서 옷 벗어야 한다"며 "정치인이 가장 하면 안 되는 일이 멀쩡한 사람 하나 바보만드는 것"이라고 했다.

1995년 한 음식점에서 5.18 민주화운동 관련 언쟁을 하다가 공무집행방해로 처벌됐다는 정원오 민주당 서울시장 후보 측 입장에 대해서는 "'5.18'에 관한 이견으로 다퉜다며 '주폭'을 '성전'으로 둔갑시켰다"며 "냉정하게 정치를 보는 유권자들은 배신감을 느낄 것"이라고 말했다.

이준석 개혁신당 대표 인터뷰 /사진=김창현 기자 chmt@

하정우 민주당·박민식 국민의힘·한동훈 무소속 후보가 3파전을 벌이는 '부산 북구갑' 보궐선거도 지방선거와 함께 크게 주목받고 있다. 이 대표는 "준비된 후보는 있었지만 이미 선거 구도가 고착화돼 (내지 않기로 했다)"고 밝혔다. 한 후보에 대해 "전국적 인지도를 바탕으로 초반 판세를 굉장히 잘 구축한 편"이라고 말했다.

'보수 단일화'가 이뤄질 가능성에 대해서는 "쉽지 않을 것"이라며 "한 후보 측에서 박 후보에게 굉장히 모욕감을 주는 행동을 많이 했다. 친한계 분들은 남을 공격하는 걸 정체성으로 삼아 평론을 많이 하는 것 같다"고 했다.

또 "재선을 한 박 후보도 결코 선거운동을 못 한다고 할 수 없다"며 "전재수 민주당 부산시장 후보가 3선을 하지 않았나. 북구갑은 굉장히 '빡센 체육관'"이라고 했다.

개혁신당과 국민의힘의 단일화에 대해서는 "없다. 냉정하게 커트할 것"이라고 말했다.