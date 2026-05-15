'前 채널A기자 명예훼손 혐의' 김어준에 징역 1년 구형

김어준 총수가 17일 오후 서울 동작구 사당동 아트나인에서 열린 다큐멘터리 영화 '그날, 바다' 상영보고회에서 취재진 질의에 답하고 있다. '그날, 바다'는 2014년 4월 16일 세월호의 항로를 기록한 AIS를 추적해 아직도 밝혀지지 않은 침몰 원인에 대해 과학적인 분석과 증거로 접근하는 추적 다큐멘터리 영화로 지난 12일 개봉 후 현재까지 20만명이 넘는 관객들이 찾았다. /사진=김창현 기자 chmt@

검찰이 이동재 전 채널A 기자에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 기소된 방송인 김어준씨에게 징역형을 구형했다.

15일 법조계에 따르면 검찰은 이날 오후 서울북부지법 형사14단독 강경묵 판사 심리로 열린 김씨의 정보통신망법 위반(허위사실에 의한 명예훼손), 출판물에 의한 명예훼손 혐의 결심공판에서 징역 1년을 구형했다.

김씨는 지난 2020년 4월19일부터 10월9일까지 TBS '김어준의 뉴스공장'과 유튜브 '다스뵈이다'에서 이 전 기자가 이철 전 밸류인베스트코리아(VIK) 대표에게 '유시민 전 노무현재단 이사장에게 돈을 줬다고 거짓말로 제보하라'고 종용했다는 취지의 발언을 수차례 해 이 전 기자의 명예를 훼손한 혐의를 받는다.

법원은 오는 7월 14일 오후 2시 김씨에 대한 선고기일을 진행할 예정이다.

이 전 기자는 지난 2022년 2월 김씨를 명예훼손 혐의로 고소했다. 경찰은 2022년 10월 김씨를 증거 불충분으로 불송치했으나, 서울북부지검의 재수사 요청 끝에 2023년 9월 송치됐다.

검찰은 지난 2024년 1월 관련 SNS 게시물을 올린 최강욱 전 의원의 2심 재판에서 명예훼손 혐의 유죄가 인정된 점 등을 근거로 같은 해 4월 김씨를 기소했다. 최 전 의원은 지난해 대법원에서 벌금형이 확정됐다. 유튜브와 라디오에 출연해 같은 취지의 발언을 한 황희석 전 열린민주당 최고위원도 지난 7일 1심에서 벌금 1000만원이 선고됐다．