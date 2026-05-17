장동혁, 운동화 건네며 "윤용근, 백제의 심장서 나라 지킬 투사"

(공주=뉴스1) 이호윤 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 17일 충남 공주시 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 후보 선거사무소 개소식에 참석해 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 후보에게 운동화를 선물하고 있다. 2026.5.17/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(공주=뉴스1) 이호윤 기자

장동혁 국민의힘 대표가 충남 공주를 찾아 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 지원사격과 충청 표심 잡기에 나섰다. 장 대표는 "백제의 심장에서 대한민국을 지켜내지 못하면 미래는 없다"며 윤 후보를 치켜세웠다.

장 대표는 17일 충남 공주에서 열린 윤 후보 선거사무소 개소식에 참석했다. 이날 국민의힘에선 장 대표 외에도 김기현·나경원·성일종·강승규·곽규택 의원 등 주요 인사들이 자리했다. 특히 출마 의사를 철회한 정진석 전 대통령실 비서실장도 자리해 눈길을 끌었다.

장 대표는 "공주·부여·청양은 백제의 왕도이자 충청의 정기가 흐르는 곳"이라며 "국회에서 거대 여당인 더불어민주당과 무도한 이재명 정권과 맞서 싸울 제대로 된 투사, 백제의 장수가 필요하다"고 했다. 그러면서 "지금 윤용근을 불러낸 것은 대한민국이 불러낸 것"이라며 "백제의 심장에서 대한민국을 지켜내지 못한다면 미래는 없다"고 했다.

또 장 대표는 정 전 실장을 언급하며 "이곳을 반드시 탈환해 대한민국을 지켜야 한다는 마음으로 출마하려 했다가, 당과 보수의 승리를 위해 큰 결단을 해주셨다"며 "그 결단이 반드시 승리로 이어질 것이라 믿는다"고 했다.

이날 장 대표는 윤 후보와 윤 후보 배우자에게 열심히 선거에 뛰어달라는 의미로 빨간색 운동화를 선물했다. 이날 장 대표는 개소식에서 우연히 자신의 중학교 시절 선생님을 만나 끌어안고 눈물을 보이기도 했다.

이날 정 전 실장은 "장 대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐 국민의힘 후보를 모조리 당선시키는 것이 애국을 실천하는 것"이라고 말했다. 이어 "현직 대통령이 권력을 이용해 자기 죄를 지우고 재판을 없애는 짓은 대명천지 문명국가에서는 있을 수 없는 일"이라며 "이게 바로 진짜 내란이다. 심판해 주셔야 한다.

(공주=뉴스1) 이호윤 기자 = 장동혁 국민의힘 대표, 정진석 전 대통령 비서실장, 김기현, 나경원 국회의원등 국민의힘 지도부와 당원들이 17일 충남 공주시 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 후보 선거사무소 개소식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.17/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(공주=뉴스1) 이호윤 기자

김기현 의원은 "'모든 국민은 다 평등하다, 그런데 대통령은 더 평등하다'면서 공소취소를 하겠다는데 용납이 되겠나. 대한민국이 독재국가가 되는 걸 막아야 하지 않겠느냐"고 말했다. 그러면서 "동남풍이 중원풍이 되고 수도권풍이 될 수 있도록, 빨간 옷을 입고 나온 분들 모두 중심에 서길 기대한다"고 했다.

나경원 의원도 "공주·부여·청양에 JP(김종필) 총재도 계셨는데, 정 전 실장이 정말 대인의 면모를 보여주셨다. 당선으로 보답해야 한다"며 "윤용근을 국회로 보내서 민주당의 죄 지우기를 박살 내자"고 했다.

윤 후보는 "백제의 아들로 대한민국을 반드시 지켜내겠다"며 "보수의 중심에는 항상 공주·부여·청양이 있었는데, 언젠가부터 무너지고 있다. 다시 한번 대한민국을 살리는 보수를 여러분이 선택해달라"고 호소했다.

한편 장 대표는 오는 18일 광주에서 열리는 5·18 광주민주화운동 추모식에 참석할 예정이다.