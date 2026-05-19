국힘 충북도당 '탱크데이' 스벅에 호응...하루만에 "고개 숙여 사과"

국민의힘 충북도당이 5·18 민주화운동을 희화화한 스타벅스 '탱크데이' 이벤트에 동조하는 글을 올렸다가 논란이 되자 이를 삭제하고 사과문을 올렸다.

19일 정치권에 따르면 국민의힘 충북도당은 전날 SNS(소셜미디어)에는 "내일 스벅(스타벅스) 들렀다가 출근해야지"라는 글을 썼다. 여기에 김선민 국민의힘 거제시장 후보는 "가서 샌드위치 먹어야지"라는 답글을 달았고, 계정 담당자는 다시 "내일 아침은 샌드위치"라는 답글을 다시 달았다.

스타벅스코리아는 전날 "탱크데이" "책상에 탁!"이라는 문구를 담은 프로모션 이벤트를 했다가 5·18 민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하한 것 아니냐는 논란에 휩싸였는데, 국민의힘이 공식 SNS 계정을 통해 이에 호응하는 듯한 글을 쓴 것이다. 이 글은 스타벅스코리아가 사과문을 올리고, 손정현 스타벅스코리아 대표가 경질된 이후 작성됐다. 해당 글은 이날 오후 4시 기준으론 보이지 않아 비공개 처리됐거나 삭제된 것으로 보인다.

논란이 일자 국민의힘 충북도당은 SNS에 "전날 도당 공식 SNS에 게시된 부적절한 게시물로 인해 유가족분들과 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 고개 숙여 사과드린다"며 "해당 게시물은 5·18 민주화운동이 가진 역사적 의미와 희생자 및 유공자분들의 아픔을 깊이 헤아리지 못한 명백한 잘못이었다"고 밝혔다.

이어 "민주주의를 위해 헌신하신 분들의 숭고한 뜻을 기려야 할 엄숙한 날에 큰 상처를 드린 점에 대해 깊은 책임을 통감한다"며 "이번 일을 엄중하게 받아들이고 있으며 앞으로 게시물 작성과 관리 과정 전반을 더욱 면밀히 점검해 유사 사례가 반복되지 않도록 각별히 유의하겠다"고 했다.