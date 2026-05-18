李대통령, 스벅 '5·18 탱크데이' 행사에 "저질 장사치의 막장 행태"

/사진=이재명 대통령 X 캡처

이재명 대통령이 스타벅스 '5·18 탱크데이' 행사를 두고 "저질 장사치의 막장 행태"라고 표현하며 강하게 비판했다.

이 대통령은 18일 자신의 엑스(X·구 트위터)를 통해 "역사적인 광주 5·18 민주화운동 기념일에 광주 희생자들과 광주 시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 '5·18 탱크데이' 이벤트라니"라며 "대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"고 밝혔다.

이어 "그날 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고, 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까요"라며 "마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것"이라고 말했다.

또 이 대통령은 "5·18 유가족, 피해자들에게 사과는 했냐"고 직격했다.

앞서 스타벅스는 제46주년을 맞은 5·18 민주화운동 기념일에 '탱크 데이' 프로모션을 진행하면서 여론의 질타를 받았다. 해당 표현이 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 탱크 진입과 박종철 열사 고문치사 사건을 연상케 한다는 비판이 일면서다.