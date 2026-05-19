하회탈에 백자 액자까지…靑, 극진 예우로 다카이치 총리 맞이 준비

(나라(일본)=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 14일 일본 나라현 호류지를 방문해 악수하고 있다. (공동취재) 2026.1.14/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(나라(일본)=뉴스1) 이재명 기자

이재명 대통령이 셔틀외교를 위해 19일 방한하는 다카이치 사나에 일본 총리를 위해 안동 하회탈 목조각 액자 등 선물을 준비했다.

강유정 청와대 수석대변인은 19일 서면브리핑을 통해 "이 대통령은 오늘 경북 안동을 방문하는 다카이치 총리를 위한 선물로 안동의 특색을 살리고 한일 관계의 의미를 담은 안동 하회탈 목조각 액자, 조선통신사 세트(홍삼 및 가죽 가방), 백자 액자를 준비했다"고 밝혔다. 다카이치 총리는 이날부터 1박2일간 한국에 머무른다. 또 이날 이 대통령과 정상회담을 갖는다.

선물로 준비된 하회탈 9종으로 구성된 '안동 하회탈 목조각'에는 화합을 상징하며 한일 양국의 우호 관계 발전을 기원하는 뜻을 담았다는 설명이다.

또 조선통신사 당시 양국 간의 상징적인 교류 품목 중의 하나였던 한지로 만든 가죽 가방(닥나무 껍질과 면을 붙여 만든 식물성 가죽 활용 가방)과 홍삼을 준비해 오랜 시간 이어져 온 양국의 견고한 유대와 앞으로도 지속될 교류와 협력에 대한 기대를 담았다.

/사진=청와대 제공

백자 액자 역시 양국에서 소망의 상징으로 여겨지는 달을 형상화한 달항아리를 담아 한·일 양국의 우호적 관계를 기원하는 마음을 표현했다.

강 수석대변인은 "총리 배우자에게는 조선통신사 세트와 함께 눈꽃 기명(그릇) 세트를 전달할 예정"이라며 "꽃 기명 세트는 아연유약과 은을 활용해 눈꽃 결정이 피어난 듯한 아름다움을 표현한 작품으로 야마모토 총리 배우자의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아냈다"고 했다.

민간에서도 다카이치 총리를 예우로 맞이한다. 이날 사단법인 국가무형문화재안동포짜기마을보존회측에서는 다카이치 총리의 건강과 평안을 기원하는 마음을 담아 과거 왕실에 진상되던 안동포로 제작한 홑이불을 마련했다.

아울러 안동하회마을 종친회측은 잡귀나 질병으로부터 사람들을 지켜주는 수호신 역할을 했던 장승이 양국 정상의 역할과도 맞닿아 있다는 의미를 담아 미니 장승 세트를 준비했다.