586의 60대 진입 vs 청년층 보수화...6·3 지방선거, 새 선거 공식

(서울=뉴스1) 오대일 기자 = 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거 시작된 3일 오전 서울 동작구 상도4동주민센터에 마련된 투표소에서 유권자들이 소중한 한 표를 행사하고 있다. 전국 광역단체장 16명, 교육감 16명, 시·군·구 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3천35명 등 총 4천227명을 선출하는 이번 선거는 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 1만4천288곳의 투표소에서 일제히 실시된다. 2026.6.3/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 오대일 기자

6.3 전국동시지방선거는 역대 지방선거 중 60대 이상 유권자 비중이 3분의 1 이상인 첫 지선으로 기록될 전망이다. 노년층으로 갈수록 보수성향으로 기우는게 일반적이지만 민주화세대의 고령자층 진입도 두드러져 '60대의 재분류'가 이뤄질거라는 전망도 있다.

3일 중앙선거관리위원회에 따르면 이번 지선 전체 유권자 수는 4440만9225명이다. 그 중 60대는 800만명(17.9%), 70세 이상은 722만명(16.2%)으로 집계됐다. 60대 이상 고령자층이 전체의 34.1%를 차지했다.

일부 고령 밀집 지역 등 특정 재보궐선거 등에선 고령자 비중이 더 높았던 사례가 있었을 가능성이 있다. 다만 비교군을 전국단위 지방선거나 최근 주요 선거로 한정하면 선거인명부 공식 집계 지선 중 60대 이상이 3분의 1 이상을 차지한 건 이번이 처음이다.

고령자층의 투표율 확대는 구조적으로 보수에 유리하다는 인식이 일반적이다. 특히 60대 이상 고령자층은 전통적으로 투표 참여율이 높다. 70세 이상을 보수의 축으로 보는 시선도 여전히 일반적이다. 문제는 70세 이상 유권자보다 더 많은 60대의 성향을 어떻게 분류하느냐다. 1980년대 민주화 운동을 겪은 세대가 60대에 상당수 진입해 있기 때문이다.

실제 이념 성향이 뒤섞인 것으로 분류되는 지역에서 60대 진보 확산은 두드러진다. 한길리서치가 울산MBC 의뢰로 울산 시민 1102명을 대상으로 지난 5월 25~26일 진행한 여론조사에서 더불어민주당은 40~60대에서, 국민의힘은 18~20대와 70대 이상에서 가장 많은 지지를 얻었다.(유선 17.2% 무선 82.8%, 응답률 4.3%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.0%p, 중앙여론조사심의위원회 홈페이지 참조)

비상계엄과 탄핵 이후 실시된 지난 2025년 21대 대통령선거 결과에서도 이런 흐름이 엿보인다. 당시 선거는 진보 지지층이 대거 결집한 상황에서 이뤄져 이재명 대통령이 당선됐다. 이 선거에서 60대 유권자는 전체의 17.7%로 가장 많았던 50대(19.6%)에 이어 두 번째로 많았다. 70대 이상은 15.4%였다.

그래서 이번 선거에서 60대의 재분류가 이뤄질거라는 전망이 나온다. '고령자=보수'의 공식이 깨질 수 있다는 거다.

상대적으로 청년층의 보수화도 두드러진다. 20대와 30대를 합친 2030세대 비중은 27.5%다. 적지 않은 숫자다. 청년층이 특히 남성 유권자들을 중심으로 높은 정치관심도를 보이면서 이들의 투표참여율도 지방선거 전체 판세에 상당한 영향을 줄 전망이다. 다만 2030 남성의 보수화와 여성의 진보화가 맞부딪혀 영향을 상쇄한다는 분석도 있다.

한편 지역별로 보면 전체 유권자 가운데 가장 많은 인구가 몰린 지역은 경기로 1187만8997명이었다. 이어 서울 831만9134명, 부산 285만7335명, 경남 277만5745명, 인천 266만3459명 순으로 많았다. 경기·서울·인천 등 수도권 유권자는 2286만여 명으로 전체의 절반이 넘었다. 전국 선거마다 수도권 민심이 바로미터로 불리는 배경이다.