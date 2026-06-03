'5파전' 평택을…조국 "누구보다 절실, '진짜 평택' 위해 뽑아달라"

[평택=뉴시스] 김종택 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보가 2일 경기 평택시 안중읍 일대에서 지지를 호소하고 있다. 2026.06.02. [email protected] /사진=김종택

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보가 "진짜 평택의 완성을 위해 조국에게 투표해 달라"고 지지를 호소했다.

조 후보는 6·3지방선거와 재선거 본투표일인 3일 SNS(소셜미디어)에 "오늘은 주권자인 평택 시민들의 시간, 여러분의 간절한 염원을 투표로 완성하는 날"이라며 이같이 썼다.

그는 "국민을 배신하고 탄핵당했던 두 전직 대통령이 국민의힘의 지지를 호소했다. 주권자인 평택 시민과 국민에 대한 기만이자, 민주주의에 대한 도전"이라며 "대한민국을 끊임없이 퇴행시키려는 내란 극우 정치세력을 평택에서부터 확실하게 심판하고 내란을 옹호하는 국민의힘, 윤 어게인을 외치는 부정선거론자들이 더는 평택 시민을 속이고 평택의 미래를 가로막지 못하도록 분명하게 가르쳐 달라"고 했다.

이어 "누구보다 절실한 마음으로 준비하고 준비했다. 말로만 정치하지 않고 언제나 행동으로 증명했다"며 "평택의 미래를 위해 일할 기회를 준다면 누구보다 충직하게 평택의 숙원사업을 해결하는 데 저의 모든 역량을 쏟겠다. 반드시 우리 평택을 모두가 함께 잘 사는 '진짜 평택'으로 도약시키겠다"고 강조했다.

조 후보는 개혁에 대한 의지도 피력했다. 그는 "국민이 원하는 개혁은 멈춰서는 안 된다. 범민주진영이 큰 지붕 아래 하나가 돼서 이재명 대통령의 더 큰 성공을 뒷받침해야 한다"며 "선거가 끝나면 국회가 본격적으로 내란 이후의 진짜 대한민국을 향해 담대하게 나아가야 한다"고 말했다.

이어 "이번 평택을 국회의원 재선거는 단순히 국회의원 한 명이 아니라 대한민국 정치에 보탬이 될 큰 일꾼이 선출돼야 한다고 확신한다"며 "평택 시민들의 기대에 어긋나지 않도록 국민 중심의 큰 정치를 하겠다"고 했다.

그러면서 "투표가 희망을 현실로 만들 수 있다. 진짜 평택의 완성을 위해, 대한민국 정치 혁신과 검찰개혁의 완성을 위해 조국에게 투표해달라"며 "범민주진영의 대통합을 위해, 국민주권정부의 확장과 성공을 위해서 조국에게 꼭 투표해 달라"고 호소했다.