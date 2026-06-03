김용남, 지지자들에 '육성 편지'…"평택 미래 얘기하는 선거로 남길"

[평택=뉴시스] 김종택 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 2일 경기 평택시 안중읍 일대에서 지지를 호소하고 있다. 2026.06.02. [email protected] /사진=김종택

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 선거운동을 마무리하며 지지자들에게 보내는 '육성 편지'로 감사 인사를 전했다.

김 후보는 6·3지방선거 및 재보궐선거 본투표 전날인 2일 SNS(소셜미디어)에 "감사하고 또 감사한 평택 시민 여러분께"라는 글과 함께 본인의 목소리로 메시지를 녹음한 영상을 올렸다.

김 후보는 영상메시지에서 "오늘로 공식 선거운동이 끝났다. 짧지 않은 시간 동안 참 많은 분들을 만났다"며 "시장에서, 골목에서, 때로는 거리에서 손을 내밀어주시고 격려해주시고 때로는 따뜻한 눈빛으로 응원해주신 그 마음 하나하나가 제게는 큰 힘이 됐다"고 했다.

그는 "정치는 결국 사람의 마음을 얻는 일이고 그 마음에 책임지는 일이라는 것을 선거를 하며 다시 한번 느꼈다"며 "부족한 저를 믿고 함께해주신 지지자 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

아울러 "지지 여부를 떠나 제 이야기를 들어주신 모든 평택 시민 여러분께도 깊이 감사드린다"고 했다.

김 후보는 "저는 이번 선거가 누군가를 미워하는 선거가 아니라 평택의 미래를 이야기하는 선거로 기억되기를 바란다"며 "선거는 끝나지만 우리가 사랑하는 평택은 계속된다. 여러분의 응원 평생 잊지 않겠다"고 편지를 마무리했다.

평택을은 이번 재보궐선거 수도권 최대 격전지로 꼽힌다. 범여권과 범야권 모두 단일화가 무산되며 김 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보, 김재연 진보당 후보, 황교안 자유와혁신 후보의 5파전으로 치러진다.