박주민 "바닥 민심 달라…서울·부산·대구 다 이길 수 있다"

(부산=뉴스1) 윤일지 기자 = 박주민 더불어민주당 오뚝유세단 단장이 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 부산 부산진구 부전역 앞에서 열린 전재수 부산시장 후보 출정식에서 지원유세를 하고 있다. 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

박주민 더불어민주당 의원은 3일 6·3지방선거 최대 격전지인 서울과 부산, 대구 선거 결과에 대해 "바닥 민심은 다르다"며 승리 기대감을 보였다.

박 의원은 이날 오전 KBS라디오 전격시사에 출연해 민주당 '오뚝유세단' 단장으로서 선거유세 현장에서 느낀 소회를 밝히며 이같이 말했다.

박 의원은 전날 조승래 총괄선대본부장이 서울·부산·대구·울산·경남·전북 등 6곳을 접전지로 꼽은 데 대해 "서울은 마지막까지 긴장을 늦추지 말자는 차원에서 접전이라는 표현을 쓰는 것 같은데 오히려 더 좋은 흐름과 분위기라고 본다"며 "부산도 다녀본 바로는 전재수 후보에 대한 시민들의 기대와 지지가 상당했기 때문에 괜찮지 않을까 본다"고 했다.

그는 "경남도 초반에는 (지지율이) 붙어 있는 상황이었지만 후반부로 갈수록 차이가 벌어지는 흐름"이라면서 "수치에 기반한 것이 아니라 현장을 다니며 느꼈던 열기와 반응을 토대로 한 개인적 느낌"이라고 설명했다.

박 의원은 대구의 분위기도 많이 달라졌다고 했다. 그는 "지방선거는 인구소멸 지역일수록 사전투표율이 높게 나타나는 경향이 있다. 현재 상황을 타파하기 위해 일할 사람을 뽑아야 한다는 '위기의 신호'"라며 "다녀보면 어느 지역이나 지방소멸의 위기를 얘기하면서 발전의 계기를 만들 수 있는 사람을 분위기였다. 대구에서도 변화나 발전을 얘기하는 분들이 굉장히 많았다"고 승리에 대한 기대감을 내비쳤다.

박근혜 전 대통령 등 전직 대통령들의 지원유세가 판세에 영향을 미칠 가능성에 대해서는 "효과를 떠나 유죄판결을 받았던 분들이 충분한 사과 없이 다시 정치판에 뛰어드는 것을 긍정적으로 평가를 해야 하는가부터 짚고 넘어가야 한다"며 "(평가가) 부정적이라면 동원하면 안 되는 것이 정치 상도인데, 상도가 다 깨져버린 것 같다"고 비판했다.

민주당에서 제명된 김관영 후보의 무소속 출마로 혼란해진 전북지사 선거에 대해서는 "마지막까지 뚜껑을 열어봐야 한다"고 말을 아꼈다.

박 의원은 "전북은 새만금이 핵심인데 (발전) 계획을 짜고 집행하는 중앙정부와의 네트워크를 중요하게 여길 수밖에 없다"며 "그런 점에서 여당을 해야 한다는 흐름이 있지만 김관영 전 지사의 조직이 탄탄해 그 영향력 아래에서 움직이는 분들도 있다"고 했다.

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 대해서는 "세 후보를 지지하는 그룹 간 열기가 뜨겁다"면서도 "토박이라고 할 수 있는 상인분들의 대부분은 하정우 후보를 지원한다고 얘기했다. 심지어 어떤 분들은 '여론조사 믿지 마라, 바닥은 다르다'는 얘기를 하기도 했다"고 말했다.

한동훈 후보의 '지지자 위장전입' 의혹 등 불법 선거운동 문제도 결과에 영향을 미칠 것이라고 봤다. 박 의원은 "수치를 믿지 말라고 하는 분들이 매우 많았는데 그분들 중 대부분이 (한 후보 지지자들이) 몰려다니는 것에 거부감을 많이 표했다"고 설명했다.

5파전이 치러지는 경기 평택을 재선거 역시 "여론조사 결과가 오차범위 내에서 엎치락뒤치락하고 있어 뚜껑을 열어봐야 한다"면서도 "평택도 철도 등 지역발전 이슈로 인해 중앙정부와의 연계가 굉장히 중요한 곳이기 때문에 여당 후보 손을 들지 않을까 본다"고 말했다.