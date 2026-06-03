민주당, 선거 당일까지 투표 독려…"국민주권정부 성공 열어달라"

(서울=뉴스1) 황기선 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 2일 오후 서울 청계광장에서 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 황기선 기자

더불어민주당이 6·3지방선거 본투표 당일인 3일 "국민주권정부의 성공은 국민의 한 표에서 시작된다"며 투표를 독려했다.

전진숙 민주당 대변인은 이날 오전 서면브리핑에서 "과거로 돌아가지 않고 대한민국의 미래를 더 단단히 세우기 위해 더불어민주당에 힘을 모아달라"며 이같이 호소했다.

전 대변인은 "1년 전 대한민국 국민은 민주주의 위기의 한복판에서 나라의 중심을 바로 세웠다. 무너진 헌정질서와 흔들리는 민생, 추락한 국가 신뢰 앞에서 국민은 대한민국이 나아가야 할 길을 선택했다"며 "그 선택 위에서 출범한 국민주권정부, 이재명 정부는 대한민국 정상화의 길을 열고 있다"고 말했다.

그는" 코스피는 8000선을 넘었고 한국은행은 올해 성장률 전망을 2.6%로 상향했다. 반도체 수출 호조와 시장의 신뢰 회복 속에 경제 재도약의 기대가 커지고 있다"며 "이제 그 선택을 지역의 변화와 발전으로 이어가야 한다"고 했다.

이어 "이번 지방선거는 단순히 단체장과 지방의원을 뽑는 선거가 아닌 국민주권정부의 변화가 지역 곳곳에 뿌리내릴 수 있는지를 결정하는 선거"라며 "민생 회복과 지역 성장, 민주주의 회복의 길을 지방정부에서부터 열어야 한다"고 강조했다.

그러면서 "민주당은 국민의 선택 앞에 더 낮게 서겠다. 민생 회복, 지역 성장, 민주주의 회복의 책임을 끝까지 다하겠다"며 "지방정부를 바꾸고 국민의 삶에서 변화를 증명하겠다"고 덧붙였다.