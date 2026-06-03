정원오 "서울의 미래 결정되는 날…'검증된 후보'에게 투표해 달라"

(서울=뉴스1) 황기선 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 오후 서울 청계광장에서 열린 파이널 유세에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 황기선 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 6·3지방선거 본투표일인 3일 "검증된 후보 정원오가 확실한 서울의 변화를 이끌겠다"며 지지를 호소했다.

정 후보는 이날 SNS(소셜미디어)에 올린 글과 영상을 통해 "오늘은 서울의 미래가 결정되는 날"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "보다 안전한 서울을 만들기 위해서는 약속을 지키는 서울시장이 필요하다"며 "일 잘하는 정원오에게 꼭 투표해 달라"고 말했다.

'3선 구청장' 출신 정 후보는 선거기간 내내 오 후보 10년 시정에 대한 심판을 내세우며 "투표를 통한 실력교체"를 강조했다. 특히 GTX-A 삼성역 철근 누락 사태, 서소문 고가차도 붕괴 참사 등으로 드러난 오세훈 국민의힘 후보의 안전불감증을 지적하며 안전을 최우선하는 서울을 만들겠다는 의지를 피력했다.

또 '여당 시장'으로 이재명 정부와 호흡을 맞춰 서울의 발전을 이끌어가겠다는 뜻도 밝혔다. 정 후보는 전날 저녁 서울 중구 청계광장 마지막 총력유세에서 "일 잘하는 사람들은 눈빛만 봐도 안다"며 "대통령과 손발을 맞춰 (서울의) 주거, 부동산 문제를 해결하고 교통, 경제문제를 풀어나가겠다. 여러분과 힘을 합쳐 살기 좋은 대한민국, 살기 좋은 서울을 만들어 나가겠다"고 말했다.

서울은 여야 모두가 경합지역으로 꼽은 지방선거 최대 승부처다. 두 후보는 여론조사 결과 공표가 금지되는 '블랙아웃' 기간 직전까지 오차범위 내 접전을 펼쳤다.

정 후보 역시 이를 의식한 듯 전날 유세에서 "투표하면 이길 수 있다. 지금 딱 세 표가 부족하다는 마음으로 지인 단 세 명만 투표시켜 달라"고 독려했다.