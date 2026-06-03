투표 종료 4시간 전…김남국 막판 호소 "함께하는 안산 발전 하고 싶다"

경기 안산갑에 출마하는 김남국 더불어민주당 후보가 선거운동을 하는 모습. /사진=김남국 SNS 캡처

경기 안산갑에 출마하는 김남국 더불어민주당 후보가 "성과와 결과로 반드시 보답하겠다"며 "오늘 반드시 투표로 힘을 모아달라"고 호소했다.

김 후보는 3일 투표 종료 4시간 전인 오후 2시쯤 SNS(소셜미디어)에 "안산의 미래, 시민 여러분과 함께 만들고 싶다"며 이같이 적었다.

김 후보는 "동네의 불편을 가장 가까이서 느끼고 무엇이 먼저 바뀌어야 하는지 가장 절실하게 아는 분들은 바로 시민 여러분"이라며 "저는 그 목소리에서 안산의 답을 찾겠다"고 썼다.

그러면서 "혼자 앞서가기보다 시민 여러분과 함께 듣고 의논하고 진행 과정도 투명하게 공유하며 함께 하는 안산 발전을 꼭 해보고 싶다"며 "안산의 현안은 의지만으로 풀 수 없다. 정책을 만들고 예산을 확보하고 중앙정부와 협의해 실제 사업으로 연결해야 한다"고 썼다.

김 후보는 "국회와 정부 중심에서 정책과 예산이 어떻게 움직이는지 직접 경험했다"며 "그 소중한 경험을 오직 안산에 필요한 예산과 정책을 가져오는 데 전부 쓰겠다"고 적었다.

그러면서 "여러분의 한 표가 안산의 경제를 다시 움직이고 우리 안산의 내일을 바꾸는 시작"이라며 "아직 투표하지 않으셨다면 지금 꼭 투표장으로 향해달라"고 투표를 독려했다.

국회의원 재선거가 열리는 안산갑은 김남국 민주당 후보와 김석훈 국민의힘 후보, 문인수 개혁신당 후보가 대결 중이다.