김상욱, 울산시장 당선 확실...김두겸 19.9% 차이로 앞서

[6·3지방선거](상보)
3일 치러진 제9회 전국동시지방선거에서 김상욱 더불어민주당 후보의 울산시장 당선이 확실시되고 있다.
중앙선관위에 따르면 김상욱 후보는 이날 오후 11시5분 개표율 31.03% 기준 10만1626표(55.44%)를 얻어 7만2476표(39.53%)를 얻은 김두겸 후보를 2만9150표(19.91%p) 차이로 앞서고 있다.
글자크기
3일 치러진 제9회 전국동시지방선거에서 김상욱 더불어민주당 후보의 울산시장 당선이 확실시되고 있다.
중앙선관위에 따르면 김상욱 후보는 이날 오후 11시5분 개표율 31.03% 기준 10만1626표(55.44%)를 얻어 7만2476표(39.53%)를 얻은 김두겸 후보를 2만9150표(19.91%p) 차이로 앞서고 있다.
<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>
2011년 입사해 사회부 법조팀, 증권부, 사회부 사건팀, 산업1부 자동차팀을 거쳐 현재는 정치부 국회팀에서 일하고 있습니다. 2020년 제14회 한국조사보도상 수상 2024년 제 19회 지속가능발전기업협의회 언론상 신문보도부문 우수상