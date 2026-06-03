김상욱, 울산시장 당선 확실...김두겸 19.9% 차이로 앞서

(울산=뉴스1) 김세은 기자 = 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보가 3일 울산 남구 선거사무소에서 지지자들과 출구조사 결과를 보고 있다. 2026.6.3/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(울산=뉴스1) 김세은 기자

3일 치러진 제9회 전국동시지방선거에서 김상욱 더불어민주당 후보의 울산시장 당선이 확실시되고 있다.

중앙선관위에 따르면 김상욱 후보는 이날 오후 11시5분 개표율 31.03% 기준 10만1626표(55.44%)를 얻어 7만2476표(39.53%)를 얻은 김두겸 후보를 2만9150표(19.91%p) 차이로 앞서고 있다.