이진숙 "장동혁 지도부 반성하고 교훈 얻어야…교체는 적절치 않아"

(대구=뉴스1) 이성덕 기자 = 공식선거운동 마지막 날인 2일 이진숙 국민의힘 후보가 대구 달성군 국회의원 보궐선거 피날레 유세 현장에서 지지를 호소하고 있다.2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대구=뉴스1) 이성덕 기자

대구 달성군 국회의원 보궐선거에 당선된 이진숙 국민의힘 당선인이 "개인적인 입장에서 (장동혁 지도부의) 교체를 언급하는 것은 적절치 않다"고 밝혔다.

이 당선인은 4일 오전 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 '장동혁 지도부가 민심을 반영하지 못한다는 평가가 있는데 교체나 변화가 필요하다고 보나'라는 질문을 받고 "그런 부분은 겸허히 수용해야 한다고 생각한다"면서도 이같이 말했다.

이 당선인은 "교체라기보다는 당 지도부가 스스로 선거 과정을 돌아보고 반성하고 얻을 교훈이 있으면 얻어야 하겠다"며 "이번 선거 과정에서 국민들께서 국민의힘이란 정당에 대해 어떤 요구를 하고 있는지 겸허하게 반성하고, 수용할 게 있으면 해야 할 것"이라고 했다. '반성과 숙고의 시간이 필요하다고 보나'라는 질문에 "그렇다"고 답했다.

이 당선인이 인터뷰를 진행할 당시 서울시장 선거는 '접전' 상태였다. 이 당선인은 '서울이 접전이고 대구, 경북, 경남을 빼면 민주당이 다 이겼다'는 진행자 말에 "입법부, 법을 만들고 권력을 견제할 수 있는 첫 번째 보루인 국민의힘에 국민들께서 의석을 보태주셨다"고 했다.

이어 "국민의힘에 의석을 보태주셔서 그런 메시지가 반영된 것 아닌가 생각한다"며 "지방 권력이 상당 부분 민주당으로 넘어가게 된 것을 개인적으로 상당히 아쉽게 생각한다"고 했다.

이 당선인은 달성군 주민들에게 "대구, 달성군, 대한민국의 자존심을 지켜준 군민 여러분께 감사드린다"며 "대구와 달성군을 살려주셨기 때문에 자유민주주의의 바람이 전국으로 번질 것"이라고 했다.