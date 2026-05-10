"아들이 집에 안 와요"...폰 두고 무등산 오른 30대, 실종 닷새 만에 구조

광주 무등산에서 실종된 30대 남성이 닷새 만에 구조됐다. 사진은 무등산 입석대./사진=뉴시스(무등산국립공원사무소 제공)

광주 무등산에서 실종된 30대 남성이 닷새 만에 구조됐다.

10일 뉴스1에 따르면 광주 서부경찰서는 지난달 27일 오후 11시 13분쯤 경찰 실종팀에 "아들이 집에 들어오지 않는다"는 내용의 신고를 접수했다.

실종자는 30대 초반 남성 A씨였다. A씨는 당일 오전 "운동을 하러 간다"며 집을 나선 뒤 12시간이 지나도록 귀가하지 않았다. 당시 A 씨는 휴대전화도 집에 두고 나간 상태였던 것으로 전해졌다.

신고를 접수한 경찰은 CCTV(폐쇄회로TV) 분석을 통해 A씨가 자택을 나선 뒤 광주 무등산 방향으로 이동한 사실을 확인했다. A씨는 증심사 입구에서 약사암 방면 등산로로 진입한 뒤 행적이 끊긴 것으로 파악됐다.

경찰은 드론과 수색견을 투입하고 유관기관과 함께 무등산 일대 수색에 나섰다. 특히 가족들이 "최근 A 씨의 건강이 좋지 않았다"고 진술한 점을 토대로, 마지막 행적이 확인된 약사암 인근을 집중적으로 살폈다.

수색 닷새째인 지난 1일 경찰은 약사암 등산로에서 약 200m 벗어난 움푹 팬 지점에서 A 씨를 발견했다. 발견 당시 A 씨는 탈수와 탈진 증세를 보였으며, 그동안 자신이 챙겨온 생수 2병을 마시며 버틴 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨가 체력 저하로 쓰러져 조난된 것으로 보고 곧바로 병원으로 이송했다. A씨는 치료를 받은 뒤 현재 건강 상태가 호전된 것으로 전해졌다.

이영대 광주 서부경찰서 실종팀장은 "끈질긴 추적 끝에 무사히 구조할 수 있었다"고 말했다.