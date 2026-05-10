"연석회의는 혼란" 양향자에 조응천 "민주당 헌법 파괴 묵인하나…경악"

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양향자 국민의힘 경기지사 후보가 '공소취소 특검 저지 수도권 단체장 후보자 연석회의'에 대해 "혼란을 일으킨 것"이라고 평가한 가운데, 이를 제안한 조응천 개혁신당 경기지사 후보가 "변명과 갈지자 행보로 국민을 기만하지 말라"고 밝혔다.
조 후보는 10일 SNS(소셜미디어)에서 양 후보를 향해 "더불어민주당의 헌법 파괴 행위를 묵인하며 동참할 것인지, 아니면 이제라도 비겁한 침묵을 깨고 진실 앞에 설 것인지 명확히 밝히길 바란다"며 "법치주의와 삼권분립을 무너뜨리는 중앙 권력의 (공소 취소) 폭주에 대항하는 것을 '혼란'이라고 표현하는 양 후보 사고관에 경악하지 않을 수 없다"고 했다.
조 후보는 양 후보는 제가 제안한 사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보 연석회의에 대해 '보수 궤멸의 수작'이라면서 불참한다고 선언했다"며 "이후 다시 참석한다고 했다고 사진만 찍고 돌아갔다. 그 뒤 연석회의에서 합의된 서명운동에서 자신의 사진과 이름을 빼달라고 했다. 머리가 어지러울 정도의 행보"라고 했다.
조 후보와 양 후보는 모두 민주당에서 정계에 입문했다는 공통점이 있다. 조 후보는 "양 후보는 민주당 최고위원 때 추미애 당시 대표의 어깨나 주무르던 분이었다. 그 손으로 추 후보를 못이긴다. 저는 민주당에서 가장 먼저 추미애 법무부 장관의 그릇된 언행을 지적한 사람"이라며 "오직 조응천만이 단 하나의 필승카드"라고 했다.
양 후보는 지난 8일 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 '공소취소 특검 저지 수도권 후보자 연대' 관련 질문을 받고 "집중해야 할 선거에 정치적 이슈로 자꾸 혼란을 주는 것은 아니라고 본다"며 "공소취소 특검저지 투쟁은 국민의힘 차원에서도 전개 중이고, 정말로 저도 헌법파괴행위이고, 탄핵사유라는 것은 분명하게 이야기했다"고 밝혔다.
양 후보는 "국민의힘 양향자라는 이름으로 추 후보를 이길 수 없다고 한다면 아무도 못 이기는것"이라고 했다.
이어 "추 후보는 아무것도 안 하는 게 전략인 것 같다. 대통령과 당 지지율이 높기 때문"이라며 "추 후보는 경기도에 AI 수석·특구를 두겠다고 했는데, AI를 앞세운 국민 기만이다. 비겁하게 숨지 말고 즉각 (토론에) 나오라"고 했다.