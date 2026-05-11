"일베 의도한 거 아니냐"…롯데 자이언츠, 유튜브 자막 논란 사과

프로야구 구단 롯데 자이언츠 공식 유튜브 채널 영상 자막이 극우 성향 온라인 커뮤니티 '일간베스트 저장소(일베)' 관련 표현을 연상시킨다는 의혹이 제기됐다. 구단 측은 결국 사과했다. /사진=유튜브 채널 'Giants TV' 캡처

프로야구 구단 롯데 자이언츠 공식 유튜브 채널 영상 자막이 극우 성향 온라인 커뮤니티 '일간베스트 저장소'(일베) 관련 표현을 연상시킨다는 의혹이 제기됐다.

11일 롯데 공식 유튜브 채널 'Giants TV'(자이언츠 티비)에는 '박세웅의 호투에 응답하는 득점'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 지난 10일 부산 사직구장에서 열린 KIA(기아) 타이거즈와 롯데의 경기 모습이 담겼다.

영상에는 롯데의 안타 상황에서 기뻐하는 선수들의 모습이 담겼는데 내야수 노진혁이 손뼉을 치는 장면 위로 '무한 박수'라는 자막이 삽입됐다.

이를 두고 이름 중 '진혁'을 교묘하게 가려 '노무한 박수'로 읽힌다는 지적이 제기됐다. 이는 일베에서 고(故) 노무현 전 대통령을 비하할 때 쓰이는 표현으로 알려져 있다.

특히 노진혁이 광주 출신인데다 상대 팀이 광주를 연고로 한 KIA였다는 점에서 논란은 더 커졌다. 여기에 5·18 민주화운동 기념일을 앞둔 시점이라는 점도 비판 여론에 불을 지폈다. 누리꾼들은 "누가 봐도 의도적이다", "이걸 검수 없이 올린 것이냐" 등 반응을 보였다.

논란이 확산하자 롯데 측은 해당 자막을 삭제하고 영상을 다시 올렸다. 이어 "촬영 및 편집 과정에서 해당 표현의 연상 가능성을 충분히 인지하지 못한 채 사용됐다"며 "콘텐츠 제작 및 검수 과정 전반을 더욱 철저히 점검해 이와 같은 일이 재발하지 않도록 하겠다"고 사과했다.