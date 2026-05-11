"자소서부터 모의면접까지" 선린대, 지역청년 취업 역량 강화 나서

'직무맞춤 원데이 취업잡 캠프'에 참여한 선린대 재학생들이 기념촬영하고 있다./사진제공=선린대

선린대학교 입학취업처 취업창업지원센터가 11일 교내 만나관에서 포항상공회의소와 함께 '직무맞춤 원데이 취업잡 캠프'를 운영했다.

이날 행사는 '2026년 청년일자리 로컬 솔루션 사업'의 일환으로 마련됐다. 세부 행사는 △직무역량 중심 자기소개서 작성 실습 △입사지원서 개별 컨설팅 △모의면접 및 면접 코칭 등으로 구성됐다. 특히 학생 개개인의 역량과 지원 분야를 반영한 맞춤형 입사서류 클리닉을 통해 취업 경쟁력을 높였다.

프로그램에 참여한 이다원 응급구조과 학생은 "취업캠프를 통해 기업 및 채용 정보에 대해 구체적으로 알게 됐다"며 "막막하게 느껴졌던 자기소개서 작성과 면접 준비 방향을 정하는 데 큰 도움이 됐다"고 소감을 전했다.

최경숙 입학취업처장은 "우리 대학은 우수한 인재들이 성공적으로 취업할 수 있도록 청년고용지원정책에 적극 동참하고 있다"며 "앞으로도 취업 기회를 확대하기 위해 다양한 전공 맞춤형 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.

이어 "대학혁신지원사업과 경북RISE사업을 연계한 외부 재정지원사업을 활용해 양질의 교육과정을 기획하겠다. 지역 정주형 교육체계를 완성하는 데 앞장설 것"이라고 덧붙였다.