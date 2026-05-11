"자소서부터 모의면접까지" 선린대, 지역청년 취업 역량 강화 나서

'청년일자리 로컬 솔루션 사업' 일환...포항상공회의소와 원데이 캠프 운영
선린대학교 입학취업처 취업창업지원센터가 11일 교내 만나관에서 포항상공회의소와 함께 '직무맞춤 원데이 취업잡 캠프'를 운영했다.
이날 행사는 '2026년 청년일자리 로컬 솔루션 사업'의 일환으로 마련됐다. 세부 행사는 △직무역량 중심 자기소개서 작성 실습 △입사지원서 개별 컨설팅 △모의면접 및 면접 코칭 등으로 구성됐다. 특히 학생 개개인의 역량과 지원 분야를 반영한 맞춤형 입사서류 클리닉을 통해 취업 경쟁력을 높였다.
프로그램에 참여한 이다원 응급구조과 학생은 "취업캠프를 통해 기업 및 채용 정보에 대해 구체적으로 알게 됐다"며 "막막하게 느껴졌던 자기소개서 작성과 면접 준비 방향을 정하는 데 큰 도움이 됐다"고 소감을 전했다.
최경숙 입학취업처장은 "우리 대학은 우수한 인재들이 성공적으로 취업할 수 있도록 청년고용지원정책에 적극 동참하고 있다"며 "앞으로도 취업 기회를 확대하기 위해 다양한 전공 맞춤형 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.
이어 "대학혁신지원사업과 경북RISE사업을 연계한 외부 재정지원사업을 활용해 양질의 교육과정을 기획하겠다. 지역 정주형 교육체계를 완성하는 데 앞장설 것"이라고 덧붙였다.