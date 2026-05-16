[더차트] 올해 상반기 공채 인기 기업은?…성과급 소문 난 '이곳'

[편집자주] 잘 만든 차트 하나는 열 기사보다 낫습니다. 알차고 유익한 차트 뉴스 [더차트]입니다.

올해 구직자들 사이에서 가장 인기 많은 직장은 SK하이닉스라는 조사 결과가 나왔다. HR테크기업 인크루트는 지난 14일 이 같은 내용의 조사 결과를 발표했다. /사진=이지혜 디자인기자

올해 상반기 구직자들 사이에서 가장 인기 많은 직장은 SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%)라는 조사 결과가 나왔다.

HR테크기업 '인크루트'는 지난 14일 자사 공채 소식 페이지 조회수를 분석해 구직자들이 가장 많이 본 올해 상반기 기업 공채 순위를 공개했다.

구직자들이 가장 많은 관심을 보인 기업은 SK하이닉스로, 전체 조회수의 6.1%를 차지했다. 최근 SK하이닉스 직원들이 막대한 성과급을 받게 될 것이란 기대가 나오면서 관심도가 커진 것으로 보인다.

2위는 기아(168,000원 ▼10,100 -5.67%)(5.1%), 3위는 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)(4.5%), 4위는 삼성전자(4.4%)로 집계됐다. 5위는 한국공항공사(4.0%)로, 상위 10위권 중 유일한 공공기관이었다.

이어 6~10위에는 각각 한국투자증권(3.6%), CJ(217,000원 ▲4,000 +1.88%)(3.2%), KT&G(179,800원 ▼9,200 -4.87%)(2.9%), LG전자(240,500원 ▲23,500 +10.83%)(2.6%), 한미약품(472,500원 ▲23,000 +5.12%)(2.5%) 등이 자리했다.

인크루트 관계자는 "평소 구직자 선호도가 높았던 기업들의 공채에 역시나 구직자들이 많은 관심을 보였다"며 "긍정적 채용 브랜딩 형성에 적극적이었던 기업들도 관심을 많이 받았다"고 분석했다.