중노위원장 "삼성전자 사후조정 내일도 계속…양측 입장 들었다"

(세종=뉴스1) 김기남 기자 = 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 18일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 삼성전자 노·사 사후조정 회의에 참석하며 취재진의 질문을 받고 있다. 2026.5.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(세종=뉴스1) 김기남 기자

삼성전자 노사 간 임금협상 조정에 나선 박수근 중앙노동위원회 위원장이 "내일(19일)까지 (사후조정을) 계속하기로 했다"고 18일 밝혔다.

박 위원장은 이날 정부세종청사에서 열린 삼성전자 임금협상 관련 중앙노동위원회 사후조정 회의 도중 기자들과 만나 "오전에 양쪽 입장을 들었다"며 이 같이 말했다.

박 위원장은 "19일도 오전 10시부터 회의를 시작할 것"이라며 "오늘(18일)은 저녁 7시까지 한다"고 밝혔다.

중노위에서는 이날 오전 10시부터 삼성전자 노사 간 임금협상을 조정하는 2차 사후조정 회의가 열리고 있다. 지난 11~12일 1차 사후조정에서 협상이 결렬된 이후 중노위가 노사 양측에 협상 재개를 요청하면서 2차 사후조정이 성립됐다.

이번 사후조정은 오는 21일 총파업 여부를 결정 지을 분수령이 될 전망이다. 노사 양측은 성과급의 지급 규모와 방식 등을 놓고 이견이 여전한 상태다. 노조는 영업이익 15%와 성과급 제도화를 주장하는 반면 회사측은 영업이익 10%와 유연한 성과급을 고수하고 있다.