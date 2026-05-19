국경 넘은 피싱범 끝까지 쫓는다…'한·베트남 연락 데스크' 역할 확대

경찰청이 베트남 공안부와 보이스피싱·사이버도박 등 초국가 범죄 대응을 강화하기로 했다.

18일 경찰에 따르면 박준성 경찰청 국제치안협력국장 직무대리는 이날 베트남 하노이에서 베트남 공안부 대외국장과 만나 경찰협력 업무협약(MOU) 세부 계획을 체결했다.

이에 따라 △도피사범 추적·검거·송환 △범죄정보와 최신 범죄 수법 공유 △사이버·금융범죄 공동 대응 등 분야별 협력 과제를 구체화했다.

양측은 2015년 양국 경찰청에 설치된 '한국·베트남 연락 데스크'의 역할도 확대하기로 했다. 연락 데스크는 그동안 도피사범 검거, 범죄정보 공유, 사건 대응 지원 등 국제공조 창구 역할을 해왔다.

경찰 관계자는 "양국은 변화한 치안 환경을 반영해 기존 협력 체계를 현장·실무 중심으로 발전시켜 나갈 필요성에 공감했고, 연락 데스크 관련 업무협약을 개정해 협력 체계를 고도화하는 데 합의했다"고 했다.

양측은 또 일부 국가의 집중 단속 이후 범죄조직이 인접 국가로 이동하는 '풍선효과'에 선제적으로 대응하기 위해 범죄 동향과 조직 이동 상황을 공유하기로 했다. 아울러 한국 교민과 관광객 보호를 위한 안전 협력도 확대해 나가기로 뜻을 모았다.

박 직무대리는 "베트남은 우리 국민 왕래와 경제·인적 교류가 매우 활발한 핵심 협력국"이라며 "양국 경찰 간 신뢰와 긴밀한 협력 체계를 바탕으로 초국가 범죄에 효과적으로 대응하고 재외국민이 안심할 수 있는 안전 환경 조성에도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.