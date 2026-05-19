"배달 국밥 먹다 치아가 뚝" 이물은 삼키고 없다?...업주 '난감'

배달 국밥을 먹던 손님이 치아 파손을 주장하며 보상을 요구했다는 자영업자의 사연이 관심을 모으고 있다. 온라인 커뮤니티에 자영업자가 올린 파손된 치아(붉은 원) 사진./사진=온라인 커뮤니티 갈무리

배달 국밥을 먹던 손님이 치아 파손을 주장하며 보상을 요구했다는 자영업자의 사연이 관심을 모으고 있다.

19일 온라인 자영업자 커뮤니티에 '국밥 먹다가 이가 부러졌다는데'란 제목의 글이 올라왔다. 국밥업을 하고 있다는 작성자 A씨는 "배달 플랫폼 쪽으로 연락이 왔다"며 "손님이 뭔가 딱딱한 것을 먹다가 이가 부러졌다고 한다"고 말했다.

A씨는 음식 안에 치아를 부러뜨릴 만큼 단단한 재료가 없었다고 주장했다. 그는 "전혀 딱딱한 게 없고, 있다 해도 오소리 정도"라며 "그걸로 저렇게 될 수도 있다 치더라도 치아가 약해서 그런 것 아닌가"라고 토로했다.

문제는 손님이 주장한 '이물'이 남아 있지 않다는 점이었다. A씨는 "딱딱한 이물은 버렸다고 한다더라"고 설명했다. 이후 손님과 통화한 내용을 추가로 전하며 "고객 말로는 이는 뱉었고, 이물은 삼킨 것 같다고 했다"고 했다.

A씨는 이물 확인 없이는 보험 처리나 책임 여부 판단이 어렵다는 입장을 손님에게 전달했다고 밝혔다. 그는 "우리도 보험처리를 해드리거나 시시비비를 가리려면 이물이 있어야 한다고 했더니 노발대발하며 신고한다고 끊었다"고 전했다.

결국 A씨는 보험사에 사고 접수를 마쳤다고 밝혔다. 그는 "오늘 보험회사에 접수했고, 담당자가 이전 치과 진료부터 면밀히 살펴보고 처리하겠다고 했다"고 전했다. 이어 "더 이상 스트레스받고 찝찝하게 남아 있고 싶지 않았다"며 "결과가 나오면 다시 올리겠다. 저와 비슷한 상황의 분들이 또 있을 수 있으니 다시 오겠다"고 덧붙였다.

온라인에선 A씨의 사연에 공감했다. 누리꾼들은 "이물이 없다면 음식 때문인지 입증하기 어렵다", "기존 치아 상태도 확인해야 한다", "업주 입장에서는 억울할 수 있다"는 반응을 보였다. 한편 "일단 고객이 다쳤다고 주장하면 보험사에 접수해 판단을 맡기는 게 낫다", "감정적으로 대응하면 더 커질 수 있다"는 조언도 이어졌다.