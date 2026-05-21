부처님오신날 연휴 '낮 최고 30도'…연휴 뒤 전국에 비 소식

전국 대부분 지역에 비가 내린 지난 20일 오전 서울 중구 시청 인근에서 시민들이 우산을 쓴 채 출근길 발걸음을 옮기고 있다. 기상청은 수도권을 중심으로 시간당 20~30㎜ 안팎의 강한 비가 내릴 수 있다고 예보했다. /사진=뉴스1.

부처님오신날(24일)을 낀 연휴기간 동안 대체로 맑고 더운 날씨가 이어질 것으로 예상된다. 연휴 이후 오는 26일에는 또다시 전국적으로 비가 내릴 전망이다.

기상청은 21일 정례브리핑에서 "전날부터 전국적으로 내리던 비는 남부지방과 제주도는 이날 밤까지, 강원 영동과 경북 동해안 지역은 22일 새벽까지 이어질 것으로 예상된다"고 말했다.

기상청에 따르면 전날부터 내리기 시작한 비는 많은 강수량을 기록했다. 제주산지에서는 200㎜ 이상의 비가 내렸고 남해안 지역에서는 180㎜ 이상, 강원 북부 산지에서는 150㎜ 이상의 비가 내린 것으로 기록됐다.

현재 전국 대부분 지역에서는 비구름이 우리나라 동쪽으로 빠져나가면서 비가 차차 그치고 있다. 하지만 강원 영동 지역은 동풍이 길게 지속되면서 오는 22일 새벽까지 20~60㎜ 수준의 비가 더 내릴 전망이다. 같은 날 제주도의 예상 강수량은 5㎜ 미만으로 관측됐다.

기상청은 오는 23일에도 일부 지역에서 약한 수준의 빗방울이 떨어질 수 있다고 전망했다. 아울러 해상에서는 서해와 동해에 풍랑특보가 발효돼 있어 너울 등에 따른 안전사고를 주의해야 한다.

비가 그친 연휴에는 기온이 단계적으로 상승할 전망이다. 특히 고기압의 영향권에 들면서 날씨가 맑아 햇볕에 따른 기온 상승이 나타날 것으로 예상된다. 특히 일요일인 오는 25일에는 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도 안팎까지 상승할 것으로 보인다.

오는 26일에는 또다시 전국 대부분 지역에서 강수가 예보됐다. 정확한 예상 강수량은 발표되지 않았지만 호우특보가 발표될 가능성이 있다. 비가 내린 뒤 기온은 평년 수준의 기온 분포를 보일 전망이다.

한편 기후에너지환경부에 따르면 이날 미세먼지 농도는 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음'을 유지할 전망이다. 오는 22일에도 전 권역이 '좋음'에 이를 것으로 예상된다.