카카오 계열사 4곳 파업 찬성…'도미노 파업' 현실화

[성남=뉴시스] 김명년 기자 = 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회 조합원들이 20일 경기 성남시 판교역 광장에서 결의대회를 열고 구호를 외치고 있다. 2026.05.20. [email protected] /사진=김명년

카카오(40,150원 ▼1,450 -3.49%) 계열사 4곳 노동조합이 임금협약 결렬 끝에 파업 찬반투표를 가결하면서 '도미노 파업' 우려가 현실화됐다. 카카오 본사도 조정 결렬 시 창사 이래 첫 파업에 나설 가능성이 커졌다.

전국화섬식품노조 카카오지회(크루유니언)는 20일 경기 성남시 판교역 광장에서 결의대회를 열고, 카카오 계열사 4개 법인의 파업 찬반투표가 모두 가결됐다고 밝혔다.

박성의 카카오지회 부지회장은 "이날 오전 11시까지 진행한 파업 찬반투표 결과 4개 법인 모두 찬성으로 가결됐다"며 "합법적인 쟁의권을 확보한 만큼 향후 구체적인 투쟁 계획은 추후 공유하겠다"고 말했다.

파업 수순에 들어간 곳은 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈다. 이들 법인은 경기지방노동위원회 1차 조정회의에서 조정 중지 결정을 받으며 쟁의권을 확보했다.

조정 중지는 노사 간 입장 차가 커 합의가 어렵다고 판단될 때 노동위원회가 조정 절차를 종료하는 조치다. 이를 통해 노조는 합법적인 파업권을 행사할 수 있게 된다.

이번 집회에는 임금협약 교섭이 결렬된 카카오를 포함해 총 5개 법인이 참여했다. 전국화섬식품노조 IT위원회 소속 네이버, 넥슨, 네오플 노조도 연대했다.

카카오 본사는 아직 조정 절차를 이어가고 있다. 카카오 노사는 지난 18일 1차 조정회의를 마친 뒤 조정 기일을 27일로 연장했다. 2차 조정회의에서도 합의에 이르지 못하면 카카오 역시 쟁의권을 확보하게 된다. 실제 파업에 돌입할 경우 창사 이후 첫 사례다.

주요 플랫폼 운영과 AI 사업 확대에 집중하고 있는 카카오로서는 부담이 커질 수 있다는 관측이 나온다. 계열사 파업이 본사로 확산할 경우 카카오 공동체 전반의 노사 갈등이 장기화할 가능성도 제기된다.

카카오 관계자는 "지난 18일 노사가 조정 기한을 연장하기로 합의한 만큼, 남은 기간 동안 회사는 원만한 합의를 위해 지속적으로 노력해 나갈 예정"이라고 밝혔다.