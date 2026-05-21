MC몽, '3차 폭로' 이번엔 아이유 뜬금 소환..."연예인이 약자"

MC몽이 3차 라이브 방송에서 최근 '21세기 대군부인' 역사 왜곡 논란에 대해 사과한 아이유를 언급하며 울분을 토했다. /사진=OSEN

가수 MC몽(46·본명 신동현)이 자신을 둘러싼 불법도박 등 의혹을 해명하는 과정에서 가수 겸 배우 아이유를 언급했다.

지난 20일 MC몽은 SNS(소셜미디어) 라이브 방송을 진행했다. 지난 18일과 전날에 이어 3번째 폭로성 방송이다.

이날 MC몽은 자신의 불법도박·불륜·성매매 등 의혹을 제기한 MBC 시사·교양 'PD수첩' 제작진과 차가원 피아크그룹 회장의 작은아버지 차준영씨의 청탁금지법 위반 관련 내용을 언급하며 MBC 드라마 '21세기 대군부인'을 언급했다.

그는 "얼마 전 MBC 드라마가 역사 왜곡이라고 욕먹으면서 아이유가 고개를 숙였다. 왜 스태프가 책임지지 않고 아이유가 사과하느냐"면서 "얼굴 팔린 연예인이 약자다. 연예인이 공자이길 강요하는 나라"라고 울분을 토했다.

지난 16일 종영한 '21세기 대군부인'은 마지막 방송을 앞두고 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 단순 고증 오류를 넘어 우리나라가 중국의 속국인 것처럼 묘사하는 표현과 설정 탓에 동북공정 의혹이 불거진 것.

이에 아이유는 팬들과 마지막 회를 단체 관람하는 자리에서 눈물을 흘리며 90도로 고개를 숙였다. 그는 SNS에 올린 사과문에서도 "배우로서 더 신중하게 대본을 읽고 공부해야 했음에도 그러지 못한 스스로가 부끄럽다"고 했다.

배우 변우석도 SNS를 통해 "작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했다"며 "반성과 성찰을 통해 신중하고 깊이 있는 자세로 작품에 임하는 배우가 되겠다"고 했다.

연출을 맡은 박준화 감독은 언론 인터뷰에서 "변명의 여지 없이 가장 큰 책임은 제게 있다"며 눈물로 해명에 나섰다. 유지원 작가도 드라마 공식 홈페이지를 통해 "역사적 맥락을 세심히 살피지 못한 제 불찰"이라고 사과했다.