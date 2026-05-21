경남TP 中企 연구개발 역량강화 특화개발지원사업 추진

경남TP 전경./사진제공=경남TP

경남도와 국방기술진흥연구소, 경남테크노파크(경남TP)가 경남 중소기업의 연구개발 핵심 역량 강화를 위해 '특화개발지원사업'을 추진한다고 21일 밝혔다.

9억원의 예산으로 경남 지역 개발기간에 따라 단기·중기 등 2개의 중소·벤처기업을 선정·지원한다.

오는 6월1일까지 경남의 방산 중소기업이나 방산으로의 진출을 희망하는 기업을 대상으로 참여 신청을 접수한다.

선정 기업에는 △사전 시험평가 지원 △단기과제 최대 2억원 △중기과제 최대 4억3000만원을 지원한다.

경남TP는 중소기업이 경남창원방산혁신클러스터 사업을 통해 구축한 인프라 및 기술개발을 활용해 무기 체계기업의 소요품목과 연계한 부품 개발 등 성과를 창출할 것으로 전망한다. 개발과정을 통해 새로운 협력기업도 확보할 수 있을 것으로 기대한다.

김정환 경남TP 원장은 "방산 대중소기업 간 협업으로 중소기업의 연구개발이 활성화되고 방산 중소기업이 지속 성장하는 계기가 될 수 있게 지원하겠다"고 밝혔다.