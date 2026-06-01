'츄파춥스님' 삼보스님 별세…전재산 30억 기부 후 반려견 곁으로

강원도 영월 법흥사 주지 삼보스님이 지난달 27일 원적에 들었다. 법랍(스님이 된 이후부터 치는 나이) 61년, 세수 76세. /사진=EBS '한국기행-그 겨울의 산사'

강원도 영월 법흥사 주지 삼보스님이 지난달 27일 원적에 들었다. 법랍(스님이 된 이후부터 치는 나이) 61년, 세수 76세.

1일 불교계에 따르면 삼보스님은 1965년 강원도 평창군 월정사를 찾았다가 탄허스님의 가르침을 받고 출가했다. 월정사와 정암사 등에서 수행했고, 오대산 상원사·월정사 주지와 학교법인 동국대 이사, 재심호계위원 등 종단 소임을 맡았다. 오랜 수행의 공로를 인정받은 스님은 2024년 11월 조계종 원로회의에서 최고 법계인 대종사에 올랐다.

스님은 1970년 해병대원으로 월남전에 참전해 화랑무공훈장을 수훈하는 등 특이한 이력도 갖고 있다. 1980년엔 전두환 정부의 불교계 탄압에 저항하다 삼청교육대에 강제 수용돼 고초를 겪기도 했다.

삼보스님의 가르침은 2020년 EBS '한국기행-그 겨울의 산사'를 통해 널리 알려진 바 있다. 당시 스님은 방송에서 반려견 보리와 일상을 공개했는데, 보리가 인터뷰 중인 스님의 머리를 핥는 영상이 온라인상에서 화제를 모으기도 했다. /사진==EBS '한국기행-그 겨울의 산사'

스님은 한평생 무소유를 실천하며 청빈한 삶을 살았다. 2015년 조계종 총본산 성역화 불사와 자비나눔 기금으로 3억3000만원을 희사했고, 2020년에는 "경제적으로 어려워 공부하지 못 하는 학생들을 위해 써달라"며 평생 모은 상이연금 등 전재산 30억원을 월정사에 쾌척했다.

삼보스님의 가르침은 2020년 EBS '한국기행-그 겨울의 산사'를 통해 널리 알려진 바 있다. 당시 스님은 방송에서 반려견 보리와 일상을 공개했는데, 보리가 인터뷰 중인 스님 머리를 핥는 영상이 온라인상에서 화제를 모았다. 보리는 2024년 3월 10살 나이로 무지개 다리를 건넜다.

스님의 영결식은 지난달 29일 월정사에서 산중장으로 봉행됐으며, 다비식(화장 의식)은 월정사 다비장에서 엄수됐다.