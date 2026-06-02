올해 첫 영향 태풍 '장미'…"역대 세 번째로 빨라, 풍랑 주의"

2일 오전 경북 포항시 전역이 짙은 비구름에 덮여있다. /사진=뉴스1.

2일 새벽 남해동부 바깥 먼바다에 태풍경보가 내려지면서 제6호 태풍 '장미(JANGMI)'가 올해 첫 영향 태풍으로 기록됐다. 우리나라 영향 태풍 가운데 역대 세 번째로 이른 사례다.

기상청은 이날 새벽 3시 한반도에 가장 근접한 태풍인 장미가 북상하면서 남해동부 바깥 먼바다에 발효된 풍랑경보가 태풍경보로 변경됐다고 밝혔다.

장미는 올해 첫 영향 태풍으로 기록됐다. 최근 우리나라를 포함한 북서태평양의 해수면 온도와 해양 열용량이 평년보다 높았던 점이 이른 영향 태풍 형성에 영향을 준 것으로 분석된다. 한반도 영향 태풍은 2011년부터 우리나라 특보구역 내의 태풍특보 발효 여부로 결정된다.

기상청은 장미가 우리나라 영향 태풍 중 역대 세 번째로 이른 사례라고 설명했다. 기상청에 따르면 우리나라에 영향을 준 가장 이른 태풍은 '베티(BETTY)'로 1961년 5월28일 기록됐다. 두 번째로는 2003년 5월30일로 기록된 '린파(LINFA)'가 있다.

우리나라 육상에는 장미의 영향이 없을 전망이다. 장미는 이날부터 3일 사이 일본 남쪽 해상으로 이동할 것으로 예상된다.

다만 수요일인 오는 3일 오전까지 남해상과 제주도 해상, 동해남부 해상에서는 풍랑을 주의해야 한다. 기상청은 남해안과 제주도 해안에서도 너울로 인한 사고를 주의할 필요가 있다고 당부했다.

이미선 기상청장은 "한반도 주변 해역의 해수면 온도가 높아 태풍 북상 시 강도를 유지할 가능성도 높다"며 "다가오는 여름철 태풍에 대한 관심과 대비가 필요하다"고 밝혔다.