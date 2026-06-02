"2박만 해도 2만 원"…6월 한 달, 제주도가 여행 경비 보태준다

맑은 날씨를 보인 지난달 17일 오후 제주시 조천읍 함덕해수욕장에서 도민과 관광객들이 초여름 바다를 즐기고 있다/사진=뉴스1

6월에 제주도로 휴가를 떠나기만 해도 최대 5만원의 특별 지원금을 받는다.

제주관광공사는 오는 4일부터 30일까지 제주를 찾는 관광객에게 여행 지원금을 지급하는 감사 프로모션을 추진한다고 밝혔다.

이번 프로모션 대상은 제주에서 2박 이상 체류하는 만 14세 이상 개별관광객이다. 2박 이상 4박 이하 체류하면 2만원 상당의 지역화폐, 5박 이상 체류하면 5만원 상당의 지역화폐가 제공된다.

디지털 관광증 '나우다(NOWDA)'에 가입한 후 제주에 도착해 운영 부스를 찾으면 된다. 오는 4일부터 14일까지는 제주국제공항 1층 3번 게이트 맞은편에 위치한 '제주러닝위크 홍보부스'에서 진행된다. 이후 15일부터는 제주관광공사 중문면세점에서 진행될 예정이다.

운영 부스를 방문할 때는 신분증과 함께 2박 이상 체류를 확인할 수 있는 항공권 또는 선박 예약 확인서를 지참해야 한다. 또 숙박 또는 렌터카 예약 확인서까지 지참해야 한다.

이번 사업은 최근 고유가·고물가 여파로 유류할증료, 렌터카 이용료 등 전반적인 여행경비가 상승함에 따라 관광객들의 비용 부담을 덜어주려는 취지로 마련됐다.

이번 프로모션은 준비된 예산이 소진되면 조기 종료된다. 도는 8억원의 예산을 확보했다.

제주관광공사 관계자는 "관광객들이 보다 부담 없이 여행을 즐기고, 제주에 머무는 시간을 늘려 지역 곳곳의 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"고 했다.

한편 제주 관광객은 고유가 사태로 인한 항공료 인상, 항공좌석 감소 등이 맞물리며 감소세를 보이고 있다. 5월 관광객 수는 121만4446명으로, 전년도 대비 3.2% 감소했다.