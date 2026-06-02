금속노조 "한화 대전공장 참사 반복…경영책임자 처벌해야"

전국금속노동조합(금속노조)이 2일 오전 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 기자회견을 열고 있는 모습./사진=김서현 기자.

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전국금속노동조합이 한화에어로스페이스 대전공장 사고를 두고 "회사가 안전 원칙을 어떻게 훼손했는지 밝히고 경영책임자와 회사가 마땅한 처벌을 받아야 한다"고 밝혔다.

금속노조는 2일 오전 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 긴급 기자회견을 열고 "2018년, 2019년에도 폭발사고로 총 8명의 노동자가 사망한 사업장에서 또다시 5명의 노동자가 사망했다"며 이같이 말했다.

이미선 민주노총 부위원장은 "참사가 반복된 대전 공장은 2018년 사고 당시 특별근로감독 결과 법 위반사항 486건이 적발됐고 안전수준은 최하 등급을 받았다"며 "이후 노동자 위험물질 노출 공정을 전면 시정하겠다며 유가족에게 재발 방지를 약속했지만 변한 것이 없다"고 주장했다.

또한 "2019년 사고의 책임자들은 모두 집행유예 처분을 받고 한화는 고작 5000만원 벌금을 내는 데 그쳤다"며 "수백건의 안전관리 규정 위반이 적발됐음에도 노동자 목숨보다, 산재 예방보다 낮은 벌금 처분을 받은 것"이라고 말했다.

이들은 해당 공장이 외부 접근과 정보 공개가 제한되는 국가보안시설이라는 이유로 진상 규명이 투명하게 이뤄지지 않을 수 있다는 우려도 제기했다.

정상만 금속노조 부위원장은 "공장이 일명 K방산의 대표주자이자 국가보안시설이라는 명분 하에 (진실이) 감춰지고 노동자가 수직적인 구조에 놓여 사건이 은폐되고 조작될 가능성이 우려된다"며 "전방위적 특별수사를 진행하고 그 결과를 국민 앞에서 밝혀야 한다"고 말했다.

(서울=뉴스1) = 김영훈 고용노동부 장관이 1일 폭발 사고가 발생한 한화에어로스페이스 대전공장 현장을 방문, 노동부 관계자들에게 사고 원인 조사 관련 당부를 하고 있다. (고용노동부 제공. 재판매 및 DB금지) 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

금속노조는 정부에 이번 사고에 대한 중대재해처벌법 적용도 촉구했다. 김명기 금속노조 경남지부 한화창원지회 지회장은 "전날(1일)에도 사측은 고위험 작업이 아니라며 막말을 했는데 현장을 잘 아는 노조가 참여해 객관적이고 투명한 조사가 이뤄져야 한다"며 "공장에 대한 특별근로감독을 실시하고 전체 사업장에 대한 전면 재점검이 이뤄져야 한다"고 했다.

이동규 금속노조 경남지부 부지부장도 "올해 중대재해로 인해 숨진 한화그룹의 노동자가 벌써 10명"이라며 "반복되는 죽음은 기업 안전관리 실패이며 이윤과 생산을 노동자의 목숨보다 앞세운 결과"라고 말했다. 한국거래소 중대재해 발생 수시 공시에 따르면 올해 한화그룹에서는 총 5건의 중대재해 사고가 발생해 총 10명이 사망했다.

지난 1일 한화에어로스페이스 대전공장에서는 오전 10시59분쯤 로켓 추진제 세척 공정 중 폭발과 함께 화재가 발생해 7명의 사상자가 발생했다. 해당 사업장에서는 2018년과 2019년에도 폭발 사고로 각각 5명, 3명이 숨졌다.