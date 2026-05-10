'두산을 구하다' 결정적 다이빙 캐치 펼친 정수빈, 월간 캡스플레이 첫 수상 영광

2026 신한 SOL KBO 리그 월간 캡스플레이의 첫 번째 수상자로 두산 베어스의 정수빈이 선정됐다. 정수빈은 지난달 5일 잠실야구장에서 열린 한화 이글스와의 경기에서 다이빙 캐치로 팀의 실점 위기를 막아냈다. 그의 호수비는 팀의 승리로 이어졌으며, 시상식은 5월 중 두산의 홈 경기 시 진행될 예정이다.

정수빈. /사진=KBO 제공

역시 '수비' 하면 정수빈(36)이다.

한국야구위원회(KBO)에 따르면 2026 신한 SOL KBO 리그 월간 캡스플레이의 첫 번째 수상자로 두산 베어스의 베테랑 외야수 정수빈이 선정됐다.

올해 신설된 '월간 캡스플레이'는 팀 승리에 기여한 결정적인 호수비를 펼친 선수를 선정하는 시상이다.

첫 수상자는 3~4월 KBO 리그 경기에서 나온 수비 장면들을 대상으로, KBO 기록위원회가 정한 퍼포먼스를 기준으로 선정됐다.

첫 월간 캡스플레이의 주인공 정수빈은 지난달 5일 잠실야구장에서 열린 한화 이글스와 경기에서 몸을 날리는 다이빙 캐치로 팀의 실점 위기를 막아냈다.

정수빈은 0-0 균형이 이어지던 5회초 2사 2, 3루의 위기에서 한화 김태연이 안타성 타구를 만들어냈지만, 먼 거리를 빠르게 달려와 다이빙 캐치로 이를 걷어내며 팀을 위기에서 구해냈다.

정수빈의 호수비로 흐름을 끊어낸 두산은 5회 말 박준순이 3점 홈런을 터뜨리며 리드를 가져왔고, 그대로 승리까지 연결했다.

정수빈의 빛나는 호수비 장면은 KBO 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

월간 캡스플레이 시상식은 5월 중 두산의 홈 경기 시 진행될 예정이며, 수상자에게는 ADT캡스의 후원으로 시상금 100만원이 지급된다.

KBO는 "ADT캡스는 월간 시상 외에도 KBO 공식 SNS 채널을 통해 매 경기 호수비 장면을 소개하는 데일리 콘텐츠 '캡스플레이', 시즌 종료 후 '2026 ADT캡스 KBO 수비상' 등을 통해 KBO 리그의 뛰어난 수비 장면과 선수들을 지속적으로 조명할 예정"이라고 강조했다.