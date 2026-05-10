안치홍 끝내기 만루포→5연패 끊은 설종진 감독 사과 "팬들께 죄송, 더 좋은 경기력 보여드릴 수 있도록"

키움 히어로즈가 5연패를 끊고 KT 위즈와의 홈 경기에서 5-1로 승리했다. 9회말 안치홍의 끝내기 홈런으로 승리했으며, 선발 박준현과 불펜진, 야수들의 활약이 돋보였다. 경기 후 설종진 감독은 연패 기간 동안 팬들에게 죄송한 마음을 전하며 다음 주에는 더 좋은 경기력을 보여주겠다고 약속했다.

키움 설종진 감독이 3일 고척스카이돔에서 열리는 2026KBO리그 키움히어로즈와 두산베어스의 경기에서 선발로 나선 박준현의 투구를 지켜보고 있다. 2026.05.03. 키움 설종진 감독이 3일 고척스카이돔에서 열리는 2026KBO리그 키움히어로즈와 두산베어스의 경기에서 선발로 나선 박준현의 투구를 지켜보고 있다. 2026.05.03. /사진=강영조 cameratalks@

키움 히어로즈가 지긋지긋했던 5연패 사슬을 마침내 끊어냈다. 승리의 기쁨도 잠시, 설종진(53) 키움 감독이 팬들을 향한 미안한 마음을 먼저 전하며 무거운 책임감을 드러냈다.

키움은 10일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 신한 SOL KBO리그' KT 위즈와의 홈 경기에서 9회말 터진 안치홍의 극적인 끝내기 홈런에 힘입어 5-1로 승리했다. 지난 3일 고척 두산전 이후 이어오던 연패 터널을 빠져나온 귀중한 승리였다. 안치홍의 개인 첫 끝내기 홈런이었다.

승부처마다 집중력이 빛났다. 선발 박준현은 5이닝 2피안타 무실점 피칭으로 마운드를 굳건히 지켰다. 설종진 감독은 "박준현이 선발로서 역할을 훌륭히 수행했다"며 "이후 등판한 불펜진도 각자의 몫을 다했고, 야수들의 집중력 있는 수비가 실점 위기를 잘 끊어냈다"고 평했다.

위기 뒤에 기회였다. 6회초 선취점을 내줬지만 곧바로 6회말 브룩스의 적시타로 균형을 맞췄고, 9회말 기어코 드라마를 썼다. 오선진-박주홍의 안타와 서건창의 고의사구로 만든 만루 찬스. 베테랑 안치홍이 짜릿한 끝내기 홈런을 쏘아 올리며 승부에 마침표를 찍었다.

경기 후 설종진 감독은 안도와 함께 팬들을 떠올렸다. 설 감독은 "연패가 길어지면서 응원해주시는 팬들께 죄송한 마음이 매우 컸다"고 고개를 숙였다.

이어 "선수들이 끝까지 포기하지 않고 집중해준 덕분에 승리할 수 있었다"며 "다음 주에는 더 좋은 경기력을 보여드릴 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 강조했다.